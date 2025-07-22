Криптовалютный рынок стал свидетелем одной из самых впечатляющих сделок в истории: неизвестный инвестор продал 80 тыс. BTC на сумму $9,5 млрд. Эти активы были приобретены в далеком 2011 году всего за $54 тыс. Это значит, что доходность инвестиции оказалась почти 18 млн процентов.

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Математика невероятной прибыли

Давайте разберем эту феноменальную сделку в цифрах:

Первоначальные инвестиции (2011 г.): $54 тыс.

$54 тыс. Проданные активы: 80 тыс. BTC.

80 тыс. BTC. Сумма продажи (2025 г.): $9,5 млрд.

$9,5 млрд. Доходность: примерно 18 млн %.

примерно 18 млн %. Мультипликатор: вложения выросли в 176 тыс. раз.

вложения выросли в 176 тыс. раз. Среднегодовой темп роста (CAGR): около 145% на протяжении 14 лет.

Такие цифры подчеркивают как огромный потенциал роста биткоина, так и невероятную выдержку инвестора, который удерживал свои активы на протяжении более десяти лет, пережив многочисленные циклы взлетов и падений рынка.

«Китовый сезон» в разгаре?

Эта новость последовала за другой крупной сделкой, зафиксированной ранее в этом месяце. Тогда другой «кит» эпохи Сатоши, предположительно Роджер Вер, продал 80 тыс. BTC, купленные в 2014 году за $210 тыс., выручив более $8,6 млрд. Его доходность составила 4 млн процентов.

Две столь масштабные продажи за короткий промежуток времени заставляют аналитиков говорить о начале «китового сезона». Когда ранние инвесторы с огромными запасами криптовалюты начинают фиксировать прибыль, это может оказать значительное влияние на рынок. Другие долгосрочные держатели теперь могут задуматься о том, не пора ли и им последовать этому примеру.

Несмотря на такие истории успеха, важно помнить, что инвестиции в криптовалюты остаются высокоспекулятивными. В отличие от традиционных активов, у них нет материальной основы, на которую можно было бы опереться в случае обвала рынка. История этого «кита» — это скорее исключение, чем правило, но она навсегда войдет в анналы финансового мира как пример одной из самых прибыльных инвестиций в истории.

Ранее Мосбиржа запустила торги фьючерсом на биткоин.