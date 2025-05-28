Московская биржа планирует в июне 2025 года начать торги расчетным фьючерсом, привязанным к стоимости биткоина, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе торговой площадки.

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Там отметили, что инструмент будет доступен только квалифицированным инвесторам.

О подготовке к старту торгов расчетными фьючерсами, привязанными к стоимости криптовалют, также сообщили на СПБ Бирже. «Фьючерс на индекс биткоина предоставлен участникам торгов на тестовом полигоне для настройки торговых и учетных систем», — отметил представитель площадки.

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Торги расчетными фьючерсами, привязанными к стоимости биткоина, планируется начать по готовности участников торгов и их систем интернет-трейдинга. В правила торгов инструментами срочного рынка и клиринга вносятся соответствующие дополнения.