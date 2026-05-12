Российские частные бьюти-мастера заметно увеличили доходы. В марте 2026 года их медианный заработок вырос почти на 10% год к году и достиг 136,6 тыс. руб. в месяц.

По данным сервиса Yclients, самые высокие доходы по-прежнему остаются в крупных городах: в Москве — свыше 166 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — около 144 тыс. руб. В регионах медианный заработок также превысил 129 тыс. руб.

В отдельных направлениях рост оказался еще заметнее. Доход барберов увеличился более чем на треть, мастеров маникюра — на 27%, а колористов — почти на 19%. При этом часть специализаций, включая визажистов и мастеров депиляции, столкнулась со снижением заработков.

Участники рынка связывают рост доходов с изменением потребительского поведения. Клиенты все чаще выбирают частных мастеров вместо салонов красоты, потому что такие услуги обычно обходятся дешевле.

Одновременно усиливается и переток специалистов в частную практику. Многие мастера предпочитают работать на себя, чтобы не делиться доходом с салонами и гибко управлять графиком.

По данным сервисов объявлений, предложение таких услуг тоже быстро растет: число мастеров маникюра и педикюра увеличилось на десятки процентов, как и количество объявлений о парикмахерских услугах.

Эксперты отмечают, что у частной практики есть и риски — прежде всего нестабильный доход, высокая конкуренция и зависимость от собственной клиентской базы. Тем не менее формат продолжает набирать популярность.

В отрасли считают, что рынок постепенно меняется: салоны могут превращаться в площадки-коворкинги, где мастера работают как независимые специалисты, но сохраняют доступ к инфраструктуре.

