В первом квартале 2026 года количество откликов на вакансии с частичной занятостью в фитнес-клубах, спа и салонах красоты увеличилось на 135% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Такие данные приводят аналитики «Авито Подработки». Одновременно «Авито Товары» фиксирует, что число желающих открыть собственное дело в этой сфере почти в семь раз превышает число предложений готового бизнеса. Подробности — в распоряжении «Инка».

Средняя зарплата на подработке в бьюти-сегменте выросла на 18%, до 50 900 руб. в месяц. Самыми высокооплачиваемыми оказались мастера ногтевого сервиса — 72 141 руб. Спрос на них увеличился на 12%. Фитнес-тренеры прибавили 24% по числу откликов при средней зарплате 53 338 руб. Мастера депиляции стали откликаться на 6% чаще, их доход — 50 100 руб.

Директор «Авито Подработки» Сергей Яськин связывает рост интереса с популярностью посменной занятости. Число таких вакансий в целом по рынку выросло на 46%, а откликов — на 64%. В бьюти-сфере предложений с посменной оплатой стало на 12% больше. Самый заметный прирост — в Южном федеральном округе (+36%), где за смену платят в среднем 2900 руб. В Сибирском округе — 3550 руб. (+34%), в Приволжском — 2640 руб. (+29%).

Рост интереса к подработке дополняется бумом предпринимательской активности. Спрос на открытие бизнеса в сфере красоты превышает предложение в 6,9 раза. Оборудование для маникюрных салонов за год подорожало в среднем до 20 тыс. руб. за позицию, при этом спрос на него вырос на 33%, а предложение — на 47%.

Руководитель направления «Оборудование для бизнеса» в «Авито» Борис Мирский отметил, что число продавцов в этом сегменте за год увеличилось на 22%, а доля оборудования для салонов красоты в общем объеме категории достигла 12%.

Кратный рост спроса может привести к перенасыщению рынка. Уже сейчас на одну вакансию или бизнес-предложение приходится в разы больше желающих, чем год назад. Это создает риски снижения доходности и обострения конкуренции. Выход на рынок требует тщательного анализа локальной ситуации.

