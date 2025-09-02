Суммарный доход малых технологических компаний (МТК), включенных в реестр Минэкономразвития, превысил 1 трлн руб. по итогам 2024 года, что на 32,3% больше, чем в 2023-м. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитическую справку министерства и Корпорации МСП. Средний доход на одну компанию достиг 191 млн руб., а налоговые отчисления — 21,5 млн руб.

В реестре сейчас числится около 5,5 тыс. МТК, которые с 2023 года создали свыше 11 тыс. новых рабочих мест, обеспечив рост занятости на 7%.

С 2021 года занятость в реестровых МТК выросла на 39%, было создано 50 тыс. новых мест (в среднем девять на компанию). Для сравнения, в сегменте МСП общий прирост составил 748,2 тыс. человек, но среднее число работников на субъект снизилось на 3% — с 8,8 до 8,5.

В Корпорации МСП отметили, что компании, получившие льготное кредитование показывают более динамичный рост. К концу 2024 года поддержку получили 286 фирм, создавших 6,8 тыс. рабочих мест (в среднем 24 на компанию, что в 2,5 раза выше, чем по сегменту в целом). В 2025 году добавилось еще 59 получателей, а общий объем договоров превысил 56,7 млрд руб.

Средний доход получателей поддержки подскочил на 174,8% — с 337 млн руб. в 2021 году до 926,2 млн руб. в 2024-м, опередив общий рост по МТК на 77,4%, с 107,7 млн руб. до 191 млн руб.

В отраслях лидирует производство (44% получателей поддержки), за ним следуют научные исследования и разработки (19%), машиностроение (11%), химическая промышленность, производство электрооборудования и металлических изделий (по 6%). Среди других сегментов — авиастроение, медицина, легкая промышленность, сельское хозяйство, робототехника, энергетика и пищепром.

МТК вышли за рамки стартапов и усиливают роль в экономике за счет роста доходов и налогов, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Он указал, что адресные программы сокращают путь от идеи к рынку, делая компании привлекательными для квалифицированных кадров, особенно молодежи, и позволяют развиваться вдвое быстрее даже при высокой ключевой ставке.