Министерство экономического развития объявило о запуске программы грантовой поддержки для малых технологических компаний (МТК), позволяющей компенсировать затраты на первичное размещение акций (IPO) в размере до 50 млн руб.

Freepik

Для технологических фирм с годовой выручкой от 4 млрд до 10 млрд руб. предусмотрена повышенная компенсация до 80 млн руб. В перечень покрываемых затрат входят услуги по поиску инвесторов, аудиту финансовой отчетности, подготовке инвестиционных меморандумов и работе с организаторами торгов.

Инициатива направлена на стимулирование выхода компаний на фондовый рынок и реализуется в рамках федерального проекта «Технологии» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Программа также охватывает возмещение расходов на привлечение средств вне биржи через инвестиционные платформы — в этом случае МТК смогут получить до 15 млн руб.

Оператором программы выступит Центр поддержки инжиниринга и инноваций, который будет отдавать приоритет компаниям, ориентированным на направления технологического суверенитета.

Параллельно министерство совместно с Фондом содействия инновациям открыло новый этап конкурсов «Старт-2» и «Бизнес-старт». Участники смогут претендовать на гранты до 10 млн и 18 млн руб. соответственно, но только при условии привлечения софинансирования от инвесторов.