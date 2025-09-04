Суммарный доход промышленных малых и средних предприятий (МСП) в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) увеличился в 1,5 раза за последние два года, превысив среднероссийский показатель. Об этом сообщил специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Unsplash

Доля МСП в валовом региональном продукте ДФО составляет около 19% против 22% в среднем по стране, однако регион лидирует по динамике доходов в промышленном секторе, где рост достиг 1,5 раза при общероссийском уровне в 1,3 раза, отметил Титов.

Из более чем 24 тыс. таких предприятий три четверти относятся к обрабатывающим производствам, а остальные — к добыче полезных ископаемых. Больше всего малых и средних организаций сейчас создают в пищевой и рыбоперерабатывающей отраслях.

По словам Титова, в этом МСП помогает государственная политика, включая создание льготных зон вроде территорий опережающего развития.

«44% малых промышленных МСП на Дальнем Востоке за последнее время воспользовались мерами поддержки национальной гарантийной системы, облегчающей доступ к заемному финансированию. Это высокий уровень», — отметил Титов.

Спецпредставитель также подчеркнул, что Организация Объединенных Наций (ООН) видит в малом и среднем бизнесе источник мобилизации внутренних ресурсов для устойчивого развития стран.

Титов призвал дальневосточные МСП активнее участвовать в рейтингах ответственного поведения, в частности в «Стандарте общественного капитала бизнеса» с упрощенными показателями для этой категории. Участникам с высокими баллами обещают дополнительные меры поддержки.