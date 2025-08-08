Более 4,4 тыс. новых малых и средних предприятий в сфере легкой промышленности зарегистрировано в России с начала 2025 года, в результате чего их общее число достигло 51 тыс. Об этом «Инку» сообщили в Корпорации МСП, отметив, что за три года количество таких компаний выросло на 16%, а штат сотрудников увеличился на 10% до 308 тыс. человек.

Freepik

Доход предприятий легпрома по итогам 2024 года превысил 1,3 трлн руб. В Корпорации МСП отметили, что развитие отрасли ускорилось после ухода зарубежных брендов, что позволило отечественным производителям занять освободившиеся сегменты рынка и торговые площади.

Темпы роста в отрасли опережают общую динамику малого и среднего бизнеса: за три года прирост составил 16% против 12% по всему сектору, отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Среди новых компаний 88% зарегистрированы как индивидуальные предприниматели, а 12% — как юридические лица. В группе ИП доля молодежи до 35 лет достигает 24%. Основные направления деятельности включают производство не повседневной (спортивные, купальные костюмы и т.п.) одежды и аксессуаров (24%), верхней одежды (19%), бытового текстиля (17%), спецодежды (8%) и нательного белья (6%).

Читайте также Как шить джинсы в России: от комнаты без окон до миллионов на маркетплейсах

По приросту новых МСП лидируют Республика Дагестан (26% от действующих предприятий отрасли созданы с начала года), Чеченская Республика (20%), Астраханская область (17%), Забайкальский край (15%) и Карачаево-Черкесская Республика (14%). Наибольшее количество компаний сосредоточено в Москве (14% от общего числа), Московской и Ивановской областях (по 8%), Санкт-Петербурге (6%) и Краснодарском крае (3%).

Исаевич добавил, что за первые шесть месяцев 2025 года производители одежды привлекли свыше 3,3 млрд руб. через Национальную гарантийную систему (НГС). Ранее в корпорации МСП сообщили, что малый и средний бизнес за первые полгода получил с использованием инструментов НГС 110 млрд руб. на инвестиционные проекты.