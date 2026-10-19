С 2027 года власти планируют ввести налог по ставке 15% на пассивные доходы закрытых и интервальных паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ). Изменения могут сократить налоговые преимущества таких инструментов, число которых за три года выросло на 90%. На этом фоне ФНС усиливает контроль за рынком.

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ЗПИФ позволяет владельцу объединить активы в отдельную структуру и распоряжаться ими через паи. Полученные фондом деньги от сдачи недвижимости в аренду, процентов или дивидендов могут направляться на дальнейшие вложения. Налоговый момент зависит от вида операции и того, когда доход поступает инвестору. По словам аналитика Freedom Global Владимира Чернова, такой формат используют в том числе собственники недвижимости и предприниматели, выходящие из бизнеса.

Использование фондов само по себе законно: они позволяют организовать владение имуществом и управление капиталом. Вместе с тем их устройство может давать инвесторам налоговые преимущества, что привлекает внимание регулятора. Юрист BGP Litigation Виктория Бобрик и партнер МЭФ LEGAL Сергей Челышков отмечают, что интерес к ЗПИФ связан не только с налогами, но и с возможностью гибко распоряжаться активами.

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По данным Банка России, совокупная стоимость чистых активов паевых фондов превышает 24 трлн руб., причем около 80% приходится на закрытые структуры. Однако эти показатели не позволяют судить о распространенности недобросовестных налоговых практик.

Предлагаемые правила затронут пассивные поступления закрытых и интервальных фондов: дивиденды, проценты, арендную выручку и роялти. Налог планируется удерживать на уровне фонда и перечислять в бюджет до 28-го числа месяца, следующего за отчетным. При расчете обязательств инвестора уплаченную сумму предполагается учитывать, чтобы избежать двойного налогообложения.

Новая модель может уменьшить привлекательность ЗПИФ для инвесторов, ориентированных прежде всего на налоговые преимущества. При этом ставка 15% ниже стандартного налога на прибыль организаций в 25%, а фонды сохраняют возможности для структурирования владения активами. Доцент РЭУ имени Плеханова Екатерина Голубцова считает, что изменения могут сделать распределение налоговой нагрузки более справедливым и увеличить поступления в бюджет. Чернов связывает инициативу с общим усилением контроля за соблюдением налоговых требований.

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