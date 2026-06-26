Федеральная налоговая служба (ФНС) пришла к выводу, что использование схем дробления бизнеса в России может быть значительно распространеннее, чем показывают опросы предпринимателей. Такой вывод в ведомстве сделали после анализа всплеска регистраций индивидуальных предпринимателей, который был зафиксирован в конце прошлого года.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Как сообщил начальник аналитического управления ФНС Роман Хорошев, именно резкое увеличение количества новых ИП в четвертом квартале 2025 года стало поводом для дополнительной проверки. Специалисты начали анализировать не только сам факт регистрации, но и взаимосвязи между новыми предпринимателями. В частности, внимание уделялось совпадению контактных данных, IP-адресов, электронной почты, а также возможным родственным или трудовым связям между владельцами бизнеса.

Вы итоге налоговики поняли, что количество компаний, использующих механизмы искусственного разделения бизнеса, может измеряться двузначной долей от общего числа предприятий. В ФНС считают, что эта оценка существенно отличается от результатов исследования «Опоры России», согласно которому только 2,6% представителей малого и среднего бизнеса подтвердили применение подобных схем.

При этом в ведомстве подчеркивают, что усиление аналитики не означает переход к массовым проверкам. По словам Хорошева, приоритетом остается профилактическая работа. Предпринимателям разъясняют возможные последствия применения схем дробления и предлагают отказаться от них добровольно. По данным ФНС, в рамках действовавшей амнистии таким правом уже воспользовались около 34 тыс. компаний.

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На заседании также были представлены первые результаты налоговой реформы. За январь—май 2026 года поступления от малого и среднего бизнеса увеличились в среднем на 12%. Наиболее заметный рост зафиксирован в строительстве, где фискальные поступления выросли на 15%. В торговле показатель составил 11%, а в обрабатывающей промышленности — 5%.

В ФНС считают, что малый бизнес в целом успешно адаптировался к новым правилам работы с налогом на добавленную стоимость.

С начала 2026 года обязанность платить НДС распространилась на компании на упрощенной системе налогообложения с годовой выручкой свыше 20 млн руб., тогда как ранее этот порог составлял 60 млн руб.

Несмотря на расширение круга плательщиков, серьезных проблем с отчетностью в налоговой не увидели. По итогам прошлого года ошибки при сдаче деклараций допустили лишь около 2,5% предпринимателей, впервые столкнувшихся с новым порядком.

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Кроме того, большинство компаний продолжили работу после изменения налоговых условий. Из 209 тыс. организаций на упрощенной системе, которые начали платить НДС в 2025 году, около 90% сохранили деятельность и представили декларации уже за первый квартал текущего года.

Еще одним заметным последствием реформы стало быстрое распространение автоматизированной упрощенной системы налогообложения. В ФНС сообщили, что число пользователей этого режима увеличилось более чем в десять раз. Большинство новых участников — 87% — перешли с классической УСН, еще 12% ранее применяли общую систему налогообложения. Одной из основных причин такого перехода в ведомстве называют отсутствие обязанности уплачивать НДС при использовании автоУСН.

По оценке налоговой службы, полученные результаты свидетельствуют о том, что бизнес постепенно адаптируется к новым налоговым правилам, однако одновременно контроль за схемами искусственного разделения компаний будет усиливаться, поскольку именно этот риск в ФНС считают одним из наиболее существенных после завершения налоговой реформы.

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