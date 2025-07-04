Долги российских компаний по страховым взносам на пенсии, медицину и соцзащиту с января по март 2025 года выросли на 22%, достигнув 352 млрд руб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на доклад Счетной палаты. Годом ранее задолженность составляла 179 млрд руб. Основные недоимки зафиксированы в строительстве, торговле, туризме и сфере услуг, где высок уровень неформальной занятости.

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Страховые взносы, обязательные для бизнеса, составляют 30% от зарплаты сотрудника (22% на пенсии, 5,1% на медицину, 2,9% на пособия), но при доходе сотрудника свыше 2,8 млн руб. в год общая ставка снижается до 15%.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что долги растут из-за нехватки оборотных средств у малого и среднего бизнеса, высоких налоговых и кредитных ставок, а также использования «серых» схем выплаты зарплат. Профессор Финансового университета при правительстве Юлия Долженкова добавила, что спад в угольной промышленности и природные катастрофы усугубляют ситуацию. В первом случае речь идет о Кемеровской области и регионах Дальнего Востока, в которых сосредоточены крупные шахты, а во втором — о Краснодарском крае и Крыме, где в конце 2024-го разлился мазут.

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Голубцова указала, что проблемы с уплатой взносов традиционно высоки на Северном Кавказе и Дальнем Востоке из-за низкого потребительского спроса и ограниченного доступа к кредитам. Профессор Долженкова пояснила, что компании сокращают затраты, переводя функции на аутсорсинг, где подрядчики не всегда своевременно платят взносы.

По данным Счетной палаты, доходы Социального фонда в первом квартале 2025 года составили 2,8 трлн руб., что на 15% больше, чем год назад, превысив расходы на 200 млрд руб. Однако Чернов предупредил, что рост долгов может привести к дефициту фонда, увеличению нагрузки на добросовестных плательщиков и сокращению средств на пенсии и пособия. Голубцова же считает, что текущий уровень задолженности по соцвзносам не критичен.

Член Ассоциации юристов России Валерия Стародубова уточнила, что за неуплату взносов штрафуют на 20% от недоимки, а при умышленном нарушении — на 40%, добавив, что долги свыше 18 млн руб. для юрлиц могут повлечь уголовную ответственность.

Для повышения собираемости взносов Чернов предложил цифровизацию контроля, автоматический обмен данными между ФНС, СФР и работодателями, а также налоговые льготы и амнистию по взносам для легализации занятости.