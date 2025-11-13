Финансовое состояние российского бизнеса демонстрирует тревожную динамику, достигнув рекордных за последние годы показателей по уровню просроченной задолженности. По данным на октябрь, общее число юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих долги по кредитам, приблизилось к 714 тыс., пишут «Известия».

Freepik

Критичным является тот факт, что 24% из них, или примерно 171 тыс. субъектов, допустили просрочку по выплатам. Эта доля является максимальной как минимум за последние два с половиной года, причем всего за 12 месяцев показатель вырос на 6 процентных пунктов, а с начала 2023 года увеличился практически вдвое.

В денежном выражении проблема также усугубляется: объем просроченных платежей вырос на 7,2% по сравнению с 2024 годом, приблизившись к отметке в 3 трлн руб., что является самым значительным приростом с осени 2023 года. Параллельно почти на 10% за год увеличилась и общая задолженность бизнеса по кредитам, превысившая к концу третьего квартала 80 трлн руб.

Сложившаяся ситуация обусловлена комплексом взаимосвязанных причин. Ключевым фактором стала длительное время сохранявшаяся высокая ключевая ставка ЦБ, которая полгода держалась на уровне 21% годовых.

Это сделало кредитные ресурсы чрезвычайно дорогими, особенно для малого и среднего бизнеса, который не имеет доступа к дешевому фондированию. Многие компании, рассчитывавшие на краткосрочный период высоких ставок, столкнулись с тем, что их долговая нагрузка стала непосильной.

Усугубляет положение снижение прибыльности бизнеса. За восемь месяцев 2025 года компании заработали 17,6 трлн руб. против 20 трлн за аналогичный период прошлого года. Падение доходов связано со снижением потребительского спроса, ростом издержек (включая процентные расходы, нехватку персонала и удорожание импорта), а также налоговыми изменениями.

Географически проблема распределена неравномерно. Наибольший прирост задолженности зафиксирован в Северо-Кавказском, Южном и Уральском федеральных округах, а лидерами по просрочкам стали предприятия Южного и Приволжского округов. Наибольший объем долгов сконцентрирован в обрабатывающих производствах, финансовом секторе, а также в сфере профессиональных и технических услуг.

В качестве мер противодействия Банк России ввел с 1 апреля надбавку по кредитным требованиям к крупным компаниям с высокой долговой нагрузкой, которая с 1 декабря 2025 года будет повышена с 20% до 40%. Эксперты отмечают, что бизнесу при возникновении трудностей следует активно договариваться с банками о реструктуризации долгов.

Прогнозы развития ситуации варьируются. С одной стороны, существует риск волны банкротств, особенно среди малых предприятий в низкомаржинальных секторах, таких как девелопмент и торговля. С другой — стабилизации может способствовать накопленная бизнесом в предыдущие годы прибыль и ожидаемое дальнейшее снижение ключевой ставки.

Крупные системообразующие предприятия, вероятно, могут рассчитывать на государственную поддержку в случае возникновения системных проблем.