В России за последние три с половиной года доля индивидуальных предпринимателей старше 50 лет увеличилась на 5,5 п.п., достигнув 16% от всех регистраций ИП в стране. Это следует из исследования издания «Бизнес-секреты» и аналитического проекта T-Data, которые проанализировали данные по возрастным группам с 2022 по 2025 год. Среди людей 50–59 лет показатель регистрации ИП поднялся с 7 до 10%, а для тех, кому 60 лет и больше, — с 2 до 5%. Подробности — в распоряжении «Инка».

В гендерном разрезе различия невелики: в июле 2025 года среди новых бизнесменов старше 50 лет женщины составили 53%, мужчины — 47%, а в группе старше 60 лет пропорция сдвинулась к 58 и 42% соответственно. Это соотносится со средней продолжительностью жизни в России — 79 лет для женщин и 67 лет для мужчин.

Наиболее востребованной сферой для таких предпринимателей остается розничная торговля, на которую в 2025 году пришлось 24% регистраций в этой возрастной категории, по сравнению с 20% годом ранее. На втором месте — электронная коммерция с 11%, за ней следует строительство с 9%. В топ-5 также вошли операции с недвижимостью и грузовые перевозки — по 7% каждая.

Для сравнения, среди всех возрастов доля розничной торговли в 2025 году достигла 25%, электронной коммерции — 11%, строительства — около 10%.

Успешность бизнеса в этой группе сопоставима с более молодыми: в первый год после открытия в 2022-м закрылись 22% ИП старше 50 лет против 21% у тех, кому до 49 лет; в 2023 году — 19 и 18%, в 2024-м — 22 и 20%.

В региональном разрезе лидерами по доле таких ИП в 2025 году стали Дагестан и Калмыкия с 21%, Тыва с 20%, Чечня с 19%, а также Краснодарский край, Ростовская область и Ставропольский край — по 18%.

В абсолютных цифрах Москва дала 9% от всех регистраций 50+ по стране, Ростовская и Московская области с Санкт-Петербургом — по 7%, Краснодарский край — 6%.