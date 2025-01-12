Доля сделок с ипотекой на вторичном рынке достигла исторического минимума, снизившись до 20%, пишут «Известия» ссылаясь на данные федеральной компании «Этажи».

«В 2023 году доля сделок с ипотекой на вторичном рынке находилась в диапазоне от 51 до 61%, в первой половине 2024 года 44,7% покупателей готового жилья использовали кредитные средства, а начиная с июля 2024 года отмечалось резкое сокращение ипотечных сделок до 30–35%, которое к началу 2025 года дошло до 20%», ― сообщила заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По ее словам, в первой половине прошлого года на рынке недвижимости была значительная доля покупателей, которые с помощью ипотеки добирали недостающую сумму для покупки квартиры большей площади. Эти покупатели были готовы оформить ипотеку даже под высокие проценты, так как им не хватало на новое жилье 20–30% от его стоимости. Однако сейчас доля таких покупателей уменьшается из-за увеличения среднего срока продажи квартир на вторичном рынке.

«Спрос на рыночную ипотеку за последние полгода сократился кратно, причем это касается как вторичной, так и первичной недвижимости. В новостройках доминируют льготные ипотечные программы и различного рода рассрочки от застройщиков, на вторичном ― большая часть покупателей с наличными, причем они стали более гибкими в выборе объектов, подбирая их под имеющийся у них бюджет без привлечения заемных средств», ― объяснила Решетникова.

По мнению эксперта, длительный период высоких ставок по рыночной ипотеке будет способствовать развитию альтернативных способов покупки и продажи вторичного жилья. Среди них:

обмен;

рассрочка между продавцом и покупателем (в том числе с начислением процентов);

аренда с последующим выкупом;

система покупки trade in.

«Потребность в улучшении жилищных условий не отменить высокими ипотечными ставками, поэтому те, кто заинтересован в покупке или продаже недвижимости, будут искать альтернативные способы», ― подытожила Решетникова.

Ранее стало известно, что семейная ипотека как программа поддержки россиян будет распространена на вторичное жилье в тех регионах, где не ведется активное строительство нового жилья. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.