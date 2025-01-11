Семейная ипотека как программа поддержки россиян будет распространена на вторичное жилье в тех регионах, где не ведется активное строительство нового жилья. Об этом ТАСС заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

«Мы готовим ряд предложений, как можно все-таки поддержать граждан, особенно по семейной ипотеке, по демографии, по малым городам, где нет сегодня строительства», — сообщил Хуснуллин.

Он объяснил, что сейчас Минстрой вместе с Министерством финансов рассматривают этот вопрос. По мнению главного эксперта компании «Русипотека» Сергея Гордейко, распространение семейной ипотеки на вторичное жилье может в будущем способствовать привлечению около 10 тысяч кредитов в месяц. Однако более вероятные показатели — примерно 5 тысяч кредитов ежемесячно.

Гендиректор РАСК Федор Выломов предложил использовать период отсутствия жилищного строительства, от одного до трех лет, как основной критерий для отбора городов для программы семейной ипотеки. Он также отметил, что этот список может быть связан с ключевыми населенными пунктами стратегии пространственного развития России до 2030 года. Эксперт подчеркнул важность ясности программы, для местных граждан.

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов заявил, что инициативу о семейной ипотеке можно распространить не только на города, но и на другие населенные пункты, такие как поселки, села и станицы. Он подчеркнул, что возможность оформить семейную ипотеку на вторичные квартиры в этих местах поможет удержать молодежь от переезда. Таким образом, предложенная главой государства программа способствует улучшению жилищных условий, поддержанию демографии и улучшению социально-экономической ситуации в регионах, а также предотвращает избыток населения в крупных городах.

На недавнем заседании Госсовета президент России Владимир Путин предложил распространить семейную ипотеку под 6% на вторичный рынок недвижимости в регионах с дефицитом нового жилья. Он призвал правительство разработать меры поддержки граждан и застройщиков в условиях высокой ключевой ставки.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в 2025 году будут предприняты все необходимые меры, чтобы не допустить «разрывов», которые были в прошлом году. Средства на программу семейной ипотеки будут выделены в полном объеме, и лимитов на выдачу не предусмотрено.