Anthropic опубликовала отчет о том, как за год изменились состав ее сотрудников и характер их работы. С начала 2025 года доля младших сотрудников в технических подразделениях снизилась с 21% до 14%. Среди новых технических сотрудников падение заметнее: доля «джунов» сократилась с 27% до 9%.

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Технические команды теперь составляют 56% персонала против 61% ранее. Компания объясняет это двумя причинами: естественным расширением бизнес-функций по мере роста и тем, что инструменты для программирования позволяют сотрудникам без технической подготовки самим создавать программы.

В апреле 2026 года Anthropic опросила сотрудников. 27% ответили, что стали продуктивнее благодаря Claude, еще 20% сказали, что их работа сместилась от самостоятельного выполнения задач к управлению несколькими экземплярами ИИ-модели.

Один из инженеров сравнил это с присмотром за детьми: каждый приходит со своими вопросами и ждет равного внимания, и модели ведут себя так же. Другой участник опроса рассказал о постоянном давлении внутри компании, которое заставляет двигаться в быстром темпе и использовать Claude для решения любых задач.

В отчете сказано, что ограничением для производительности становятся внимание и суждение людей. Claude выдает большой объем текста, который кто-то должен прочитать и упорядочить.

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По данным компании, ИИ повысил отдачу от сотрудников: пишется больше кода на одного человека, продавцы закрывают больше сделок, обрабатывается больше контрактов. Anthropic признает, что больше кода не гарантирует лучшего качества и пользы для бизнеса, но признаков ухудшения качества кода не обнаружила. Все оценки приведены со слов представителей компании.

Время на встречи, по данным Anthropic, выросло на 20% на сотрудника по сравнению с прошлым годом, у технических специалистов на 16%. Компания связывает это с важностью человеческого доверия и ответственности: сотрудники неоднократно называли очное согласование необходимым.

Anthropic считает, что ее показатели могут указывать на то, как ИИ изменит организацию труда, найм и спрос на работников в экономике, поскольку процессы компании выстроены вокруг ИИ.

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