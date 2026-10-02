Anthropic рассчитывает выйти на биржу уже в середине ноября, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Ранее компания отложила планы по размещению, однако теперь намерена начать роуд-шоу на неделе с 9 ноября и провести IPO до Дня благодарения 26 ноября. После праздника активность на рынке новых размещений обычно снижается.

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При этом внутри Anthropic обсуждение сроков еще продолжается, поэтому дата выхода на биржу может сдвинуться. Ранее Bloomberg писал, что компания готовилась подать публичную заявку на IPO после окончания лета.

Потенциальные инвесторы считают справедливой оценку Anthropic в диапазоне от $1,8 трлн до $2 трлн. В самой компании ожидают, что объем размещения может сравняться с рекордным IPO SpaceX или превысить его. 14 октября Anthropic проведет встречу с инвесторами в своей штаб-квартире в Сан-Франциско.

Конкурентная ситуация на рынке ИИ тем временем меняется. OpenAI в последние месяцы нарастила продажи, а обе компании оказались в центре внимания из-за инцидентов с безопасностью ИИ-агентов, в отдельных случаях действовавших за пределами заданных ограничений.

Глава Anthropic Дарио Амодеи тем временем опубликовал на личном сайте эссе, в котором выступил за замедление темпов разработки новых моделей. OpenAI, напротив, отложила собственное IPO: гендиректор компании Сэм Альтман назвал выход на биржу на нынешнем этапе неразумным. Ранее Bloomberg сообщал, что OpenAI рассчитывала привлечь $30 млрд при оценке в $1,4 трлн.

По данным документов, с которыми ознакомился Bloomberg, выручка Anthropic в 2025 году составила около $4,6 млрд против $386 млн годом ранее. Чистый убыток при этом вырос примерно в пять раз — с $8,3 млрд до почти $42 млрд, а операционный превысил $8 млрд. Более $34 млрд чистого убытка пришлось на изменение справедливой стоимости обязательств компании.

Рынок новых размещений при этом остается слабым. Oura стала уже третьей компанией за несколько недель, отложившей биржевой дебют за считаные часы до начала торгов: часть инвесторов не согласилась с целевой оценкой около $15 млрд с учетом потенциального размытия долей.

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Если исключить SpaceX и SK Hynix, средневзвешенная доходность более чем 100 бумаг, вышедших на рынок в этом году, составляет минус 4%. За тот же период индекс S&P 500 вырос на 12%, а Nasdaq 100 — на 20%.

При этом опасения вокруг безопасности ИИ, по данным источников Bloomberg, пока не снизили интерес инвесторов к размещению Anthropic.

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