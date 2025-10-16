Доля расторжения договоров с рассрочкой на рынке новостроек Москвы на начало октября варьируется от 3% до 15%. В следующем году показатель может подскочить до 20–30%, если ставка по рыночной ипотеке не снизится до 10–12%, пишет «РБК Недвижимость» со ссылкой на экспертов.

Freepik

По оценке компании «Инком-Недвижимость», количество расторгнутых сделок не превышает 3%. В CORE.XP называют цифру 10%, что соответствует июньским показателям. Как отметила директор направления жилой недвижимости CORE.XP Екатерина Ломтева, многие покупатели рассчитывали на удешевление жилищных кредитов, однако пока этого не произошло. Высокие ставки препятствуют переходу с рассрочки на ипотеку.

Управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов подчеркнул, что нынешний уровень разрывов контрактов не влияет негативно на бизнес застройщиков. Девелоперы закладывают в финансовую модель риски расторжения до 15% и предусматривают штрафные санкции за прекращение выплат.

Директор по продажам группы «Самолет» Анастасия Горбунь сообщила, что к началу октября показатель составил 8% по проектам 2025 года — снижение с 10% в начале июня. Причина — более реалистичная оценка клиентами рыночной ситуации и улучшение финансовой дисциплины.

Читайте также Рассрочка вместо ипотеки: как меняется рынок вторичного жилья

Аналитики ожидают резкого увеличения количества разорванных контрактов при сохранении высоких процентных ставок. По прогнозу Ломтевой, без существенного снижения ключевой ставки до 12–13% произойдет всплеск расторжений по домам со сроком ввода в 2026–2027 годах. При сохранении высокой ставки в течение 2026 года под расторжение может пойти до 30% рассрочек. Сейчас ключевая ставка составляет 17%, ближайшее заседание ЦБ по ней — 24 октября.

Директор направления «Новостройки» «Инком-Недвижимости» Валерий Кочетков допустил рост до 15–20%, если условия по рыночной ипотеке не улучшатся. Руслан Сырцов предпосылок для всплеска не видит, указывая на постепенное удешевление жилищных кредитов.

По данным «Дом. РФ», объем неоплаченных рассрочек на 1 августа достиг 1,3 трлн руб., что составило рекордные 15% от заключенных договоров. К осени популярность этого инструмента снизилась: по оценкам CORE.XP, с 30% летом до 19–20% в октябре. «Метриум» фиксирует падение с 40 до 35% в третьем квартале.

Читайте также Рассрочка, бронь и еще 5 правил покупки квартиры в новостройке

Основная причина расторжений по рассрочке — невозможность получить ипотеку из-за отказов банков и высоких ставок.

На начало октября средневзвешенная ставка по ипотеке на новостройки составила 21,24% годовых. Среди причин также — финансовые сложности покупателей и проблемы с продажей другой недвижимости, за счет которой должна была финансироваться рассрочка.