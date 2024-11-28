По итогам ноября 2024 года доля незанятых площадей в столичных гибких офисах составила 4,2%, тогда как годом ранее она находилась на уровне 22%, следует из обзора аналитиков CORE.XP. Таким образом, за год показатель снизился в 5,23 раза.

Гибкий офис — это готовые рабочие места или пространства с более комфортными по сравнению с традиционным офисом условиями аренды и набором дополнительных сервисов. Гибкий формат подразумевает полное отсутствие или ограниченное количество закрепленных за сотрудниками рабочих мест. Такие пространства мобильны и могут трансформироваться под задачи арендаторов.

Эксперты отметили, что доля незанятых площадей в гибких офисах приблизилась к аналогичному показателю для классических бизнес-центров, который на начало четвертого квартала 2024 года составляет 3,8%. По оценке аналитиков, спрос на гибкие офисы в Москве вырос в 1,5 раза за год.

Кирилл Бабиченко, директор, руководитель отдела услуг собственникам департамента офисной недвижимости CORE.XP, пояснил, что такое значительное сокращение доли связано с закрытием нескольких крупных сделок на фоне увеличения спроса на гибкие офисы.

Так, по итогам трех кварталов 2024 года объем новых сделок составил 124,5 тыс. кв. м. Это на 55% выше показателей аналогичного периода прошлого года и на 12% выше итогов всего 2023 года.

Среди крупных сделок 2024 года с гибкими офисными пространствами стоит отметить аренду «Т-Банком» 24,5 тыс. кв. м в БЦ «Искра-Парк» у оператора Business Club. На эту сделку пришлись 45% от всего объема за третий квартал, кроме того, она стала крупнейшей с 2021 года в сегменте гибких пространств.

Аналитики отмечают, что спрос на гибкие офисы сдерживается критически низким показателем свободных площадей. При этом операторы активно открывают новые площадки под запрос клиентов.

Ранее сообщалось, что, по статистике, с начала 2024 года было открыто на 25% больше вакансий, чем годом ранее. Стремясь быстро и эффективно закрывать позиции в этих условиях, 67% российских работодателей прибегают к прямому хантингу кандидатов, выяснили эксперты.