В первом полугодии 2026 года суды удовлетворили требования налоговых органов на 162 млрд руб., или 95,2% от общей суммы рассмотренных споров. Это рекордный показатель с 2016 года, когда ФНС начала вести такую статистику, следует из данных службы, которые изучил РБК. За год доля требований, рассмотренных в пользу налоговых инспекций, выросла на 13 п. п.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Всего за шесть месяцев суды рассмотрели 2,7 тыс. налоговых споров — на 2% больше, чем годом ранее. При этом сумма требований увеличилась на 31%, до 170 млрд руб. Бизнесу удалось оспорить доначисления, пени и штрафы на 8 млрд руб. — менее 5% от общей суммы. Прежний максимум был зафиксирован в первом полугодии 2017 года, когда суды поддержали 83,4% требований ФНС. По итогам всего 2025 года показатель составлял 89,8%.

Эксперты связывают рекорд с ужесточением судебной практики и усилением налогового контроля. В частности, Верховный суд ограничил возможности налоговой реконструкции при работе с техническими компаниями. Если деньги были перечислены таким контрагентам, но ушли в теневой сектор, бизнес не сможет учесть расходы при расчете налога на прибыль, пока не раскроет реальных исполнителей работ. Также суды стали строже оценивать подтверждение расходов и добросовестность налогоплательщиков, отмечают юристы.

На суммы требований влияют и споры о дроблении бизнеса, трансфертном ценообразовании и возмещении НДС. После изменения условий применения упрощенной системы налогообложения налоговые органы получили дополнительные возможности для консолидации выручки связанных компаний. С 2026 года также расширились критерии контролируемых сделок, в том числе с иностранными контрагентами при годовом доходе свыше 120 млн руб. Крупные доначисления возникают и в спорах с техническими компаниями, а также при возмещении НДС в строительстве, недвижимости и промышленности.

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Еще один фактор — рост эффективности налогового контроля. Проверки стали более централизованными, а инспекции активнее используют экстерриториальный принцип, при котором проверять компанию может налоговый орган, в котором она не состоит на учете. По данным партнера Б1 Дмитрия Книженцева, средняя сумма доначислений по итогам одной проверки в первом полугодии 2026 года достигла 120 млн руб. без учета пеней и штрафов.

До суда доходит все меньше споров: налогоплательщики чаще урегулируют разногласия на досудебной стадии. В первом полугодии 2024 года в суд после такой процедуры переходили 31,9% дел, а в первом полугодии 2026-го — 17,1%. Доля судебных дел, которые ФНС проиграла после досудебного обжалования, за тот же период сократилась с 5,1 до 1,7%. По мнению опрошенных РБК экспертов, в суды теперь попадают преимущественно дела, в которых у налоговых органов сильная доказательная база.

На этом фоне бизнесу становится сложнее рассчитывать на отмену доначислений в суде. Юристы советуют проверять налоговые риски еще до начала проверки, заранее собирать документы и готовить позицию по спорным операциям. Дополнительным фактором стали выросшие судебные расходы: с сентября 2024 года госпошлина за оспаривание решений и действий государственных органов увеличилась с 3 тыс. до 50 тыс. руб. Поэтому судебное обжалование чаще оправданно при крупных суммах или когда исход дела может повлиять на налоги за другие периоды.

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