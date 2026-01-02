Эксперты «Авито Недвижимости» составили подборку загородных домов с просторными холлами, большими гостиными, высокими потолками и окнами, выходящими на лес или участок. Именно такие пространства ассоциируются с шумными семейными праздниками и долгими зимними вечерами. Подробности — в распоряжении «Инка».

Здесь и далее пресс-служба «Авито Недвижимость»

Подборку открывает загородная резиденция в Новоглаголево площадью 700 кв. м, выставленная на продажу за 370 млн руб. Согласно описанию, кирпичный дом выполнен в георгианском стиле — с симметричным фасадом и классическими архитектурными деталями, характерными для особняков из рождественских фильмов. Внутри — свободная планировка без отделки, позволяющая организовать просторные гостиные и несколько спален. На участке также расположены охотничий дом с сауной площадью 200 кв. м, дом для персонала и искусственный водоем глубиной до трех метров. Часть территории занимает вековой сосново-еловый лес.

Следующий объект — трехэтажный дом в Одинцовском городском округе площадью 570 кв. м за 62 млн руб. Кирпичный дом с косметическим ремонтом выделяется классической архитектурой и парадными интерьерами. Высокие потолки, винтажные двери и декоративные элементы в гостиной и столовой формируют образ большого семейного дома. В планировке предусмотрен винный погреб с дегустационным залом, гараж в периметре здания и участок площадью 15 соток, расположенный в тупике с респектабельным окружением.

В деревне Сафонтьево продается дом площадью 356 кв. м за 77 млн руб. Согласно объявлению, это кирпичный дом в классическом стиле с дизайнерской отделкой и мебелью. Центральное пространство — гостиная со вторым светом, камином и панорамным окном с видом на лес. В доме также есть кухня-столовая, несколько спален с собственными ванными комнатами, кабинет и зимний сад с выходом на веранду. Участок площадью 36 соток дополнен декоративным прудом, прогулочными дорожками, гаражом на два автомобиля и домом для персонала.

Завершает подборку двухэтажный дом в деревне Ореховка в Татарстане площадью 200 кв. м, который оценивается в 68 млн руб. Кирпичный дом с дизайнерским ремонтом построен по индивидуальному проекту и включает парадную лестницу, просторную гостиную с камином и изолированные спальни на втором этаже. В планировке также предусмотрены кухня-столовая, комната отдыха, санузлы, балкон, баня и бассейн. Дом стоит на участке площадью 26,4 сотки с подогреваемым уличным бассейном, мангальной зоной, хвойным садом, игровой площадкой и выходом к озеру; на территории есть гараж и отдельный флигель для персонала.

Ранее «Инк» публиковал подборку загородных городов неподалеку от горнолыжных курортов.