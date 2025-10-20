Шестимиллионное доменное имя в национальной доменной зоне .ru было зарегистрировано 20 октября, сообщили «Инку» в Координационном центре доменов .ru/.рф. Предыдущая отметка в 5 млн была достигнута почти десять лет назад — 5 ноября 2015 года. По этому показателю российская зона занимает пятое место среди национальных доменов и девятое среди всех доменов верхнего уровня в мире.

Среди национальных доменов .ru уступает только .de (Германия, 17,6 млн имен), .cn (Китай, 11,9 млн), .uk (Великобритания, 10,2 млн) и .nl (Нидерланды, 6,1 млн). В общем рейтинге доменов верхнего уровня лидируют .com (159,5 млн), .net (12,5 млн), .org (11,4 млн) и .xyz (6 млн).

Географически больше всего доменов зарегистрировано в Москве (1,56 млн), Московской области (542 тыс.), Санкт-Петербурге (382,8 тыс.), Краснодарском крае (177,3 тыс.) и Свердловской области (131,5 тыс.).

С начала 2025 года в зоне .RU появилось 1,4 млн новых доменных имен — в среднем по 4866 регистраций ежедневно. При этом 97% доменов делегированы, из них 27% принадлежат юридическим лицам, а 73% — физическим.

Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев назвал достижение шестимиллионной отметки отражением доверия пользователей и бизнеса. «Даже в непростых экономических и геополитических условиях .RU продолжает стабильно расти, подтверждая устойчивость и потенциал российской интернет-экономики», — отметил он.

Генеральный директор Технического центра Интернет Алексей Рогдев указал на высокую активность зоны: 1,44 млн доменов используются под активные сайты, еще 1,45 млн — под одностраничники и веб-приложения, а 755 тыс. задействованы для почтовых сервисов.

В домене работают 151 аккредитованный регистратор в 13 городах России. Крупнейшие — Рег.ру (48% рынка) и Руцентр (16%), оба входят в группу компаний Рунити. Глава Рунити Андрей Кузьмичев подчеркнул, что компаниям теперь требуется набор доменов для разных задач, а крупный бизнес выкупает варианты с опечатками для защиты от фишинга.

Домен .ru был делегирован России корпорацией ICANN 7 апреля 1994 года. Первый миллион доменов зарегистрировали в 2007 году, второй — в 2009-м, третий — к сентябрю 2010-го, четвертый — в сентябре 2012-го.