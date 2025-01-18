Избранный президент США Дональд Трамп представил свою собственную криптовалюту под названием $TRUMP, объявив об этом на своей странице в X (ранее Twitter) и Truth Social.

Трамп также добавил к своим публикациям ссылку на специальный сайт, где пользователи могут приобрести мемкоин $TRUMP, используя, как дебетовые карты, так и криптовалюту. На сайте указано, что в первый день будет доступно 200 млн токенов $TRUMP, а в течение трех лет общее количество мемкоинов увеличится до 1 млрд $TRUMP.

Слоган новой валюты $TRUMP звучит как «Боритесь, боритесь, боритесь», что является отсылкой к словам Трампа, произнесенным после попытки покушения на него. Потенциальным покупателям мемкоина предлагается «получить свой кусочек истории» и стать частью сообщества, связанного с будущим президентом США.

Тем временем пользователи в комментариях начали высказывать предположения о том, что аккаунты Трампа могли быть взломаны, однако публикации так и остались в открытом доступе и не были удалены.

Церемония инаугурации избранного президента США Дональда Трампа назначена на 20 января 2025 года. Накануне этого события Трамп сообщил о переносе места проведения инаугурации в ротонду Капитолия Соединенных Штатов, ссылаясь на плохие погодные условия. Решение перенести церемонию в помещение застало тысячи американцев врасплох.

6 января Конгресс США утвердил результаты 60-х президентских выборов, состоявшихся 5 ноября 2024 года, подтвердив победу Трампа. Это заявление сделала действующий вице-президент США Камала Харрис, которая сама была его соперницей на выборах.

После того, как избранный президент Дональд Трамп заявил, что планирует создать в США резерв в биткоинах, аналогичный стратегическому резерву нефти, цифровая валюта выросла до рекордной отметки и торгуется выше $106 тыс.