Президент США Дональд Трамп сообщил, что ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями TikTok и, вероятно, примет решение о будущем приложения в ближайшие 30 дней. Его администрация разрабатывает план, который предполагает привлечение компании Oracle и группы внешних инвесторов, чтобы фактически взять под контроль деятельность социальной сети.

По условиям сделки, которую обсуждает Белый дом, китайский владелец TikTok, ByteDance, сохранит долю в компании, но сбор данных и обновление программного обеспечения будет контролироваться Oracle, которая уже занимается основой веб-инфраструктуры TikTok.

Однако в своих комментариях журналистам Трамп заявил, что не обсуждал покупку приложения с Ларри Эллисоном из Oracle. По его словам, многие другие компании заинтересованы в приобретении TikTok. Также президент США заявил, что примет окончательное решение в течение следующих 30 дней.

Эксперты считают, что условия потенциальной сделки с Oracle не определены и могут измениться. Она предполагает участие некоторых из нынешних американских инвесторов ByteDance, таких как Susquehanna International Group Джеффа Ясса, General Atlantic, Kohlberg Kravis Roberts и Sequoia Capital.

По условиям сделки, Oracle будет отвечать за решение вопросов национальной безопасности. TikTok заключила сделку с этой компанией в 2022 году для хранения информации американских пользователей, чтобы снять опасения Вашингтона по поводу вмешательства китайского правительства.

Представители Oracle и Белого дома провели встречу, где обсудили условия потенциальной сделки, а еще одни переговоры запланированы на этой неделе. Oracle заинтересована в покупке доли в TikTok стоимостью в «десятки миллиардов» долларов, но остальная часть сделки находится на стадии обсуждения.

Трамп заявил, что «хотел бы, чтобы Соединенные Штаты имели долю в 50% в совместном предприятии», владеющем TikTok.

Напомним, что 18 января TikTok стал недоступен для американских пользователей, а 19 января вступил в силу закон о его блокировке на территории США. Однако после того как Трамп заявил, что восстановит доступ к платформе, социальная сеть снова появилась в магазинах приложений.