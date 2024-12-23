Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не против, чтобы TikTok продолжил работу в Соединенных Штатах хотя бы еще некоторое время. По его словам, во время президентской кампании он получил миллиарды просмотров на этой социальной медиаплатформе.

В апреле Сенат США принял закон, требующий от китайской компании ByteDance, которой принадлежит TikTok, покинуть американский рынок, ссылаясь на соображения национальной безопасности.

Владельцы социальной сети потребовали отменить закон, и Верховный суд США согласился рассмотреть это дело. Но если решение будет не в пользу ByteDance, приложение может быть фактически запрещено в США 19 января, за день до вступления Трампа в должность.

Постановление о запрете TikTok было принято подавляющим большинством голосов в Сенате, и пока неясно как Трамп намерен его отменить.

«Я думаю, нам нужно начать думать над этим, потому что на TikTok у нас был отличный отклик с миллиардами просмотров», — сказал Трамп собравшимся на AmericaFest, ежегодном мероприятии, организованном консервативной группой Turning Point.

Трамп уже встретился с генеральным директором TikTok. На пресс-конференции он заявил, что у него есть «теплое местечко» для приложения, благодаря успеху предвыборной кампании.

Министерство юстиции утверждает, что контроль Китая над TikTok представляет собой постоянную угрозу национальной безопасности, и эту позицию поддерживает большинство американских законодателей.

Представители TikTok в свою очередь заявляют, что Министерство юстиции неверно оценивает связи приложения с Китаем. Они пояснили, что система рекомендаций контента и пользовательские данные хранятся в США на облачных серверах Oracle, а решения о модерации контента, которые затрагивают американских пользователей, принимаются в США.

Как сообщалось ранее, суд США отклонил ходатайство о временной блокировке запрета TikTok. Теперь компании предстоит обратиться в Верховный суд с просьбой заблокировать или отменить закон, требующий продать приложение. TikTok и ByteDance подали экстренное ходатайство в Апелляционный суд США по округу Колумбия, попросив дополнительное время, чтобы донести свою позицию до Верховного суда США.