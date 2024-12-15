TikTok придется обратиться в Верховный суд с просьбой заблокировать или отменить закон, требующий от ее китайской материнской компании ByteDance продать приложение до 19 января, после того как апелляционный суд в пятницу отклонил ходатайство о предоставлении дополнительного времени.

В понедельник TikTok и ByteDance подали экстренное ходатайство в Апелляционный суд США по округу Колумбия, попросив дополнительное время, чтобы донести свою позицию до Верховного суда США.

Компании предупредили, что без судебного разбирательства закон «закроет TikTok — одну из самых популярных в стране платформ для общения — для более чем 170 миллионов пользователей в месяц». Однако суд отклонил ходатайство.

Представитель TikTok заявил после вынесения решения, что компания планирует передать дело в Верховный суд, «который имеет устоявшуюся историческую репутацию в защите права американцев на свободу слова».

Согласно закону, TikTok будет запрещен, если ByteDance не продаст его до 19 января. Закон также дает правительству США широкие полномочия по запрету других иностранных приложений, которые могут вызвать опасения по поводу сбора данных американцев.

Министерство юстиции США утверждает, что «продолжающийся китайский контроль над приложением TikTok представляет собой постоянную угрозу национальной безопасности».

TikTok, в свою очередь, уверяет, что Министерство юстиции неверно описывает связи приложения с Китаем, заявляя, что его система рекомендаций контента и пользовательские данные хранятся в США на облачных серверах, управляемых Oracle, а решения о модерации контента, затрагивающие американских пользователей, принимаются в США.

Если Верховный суд не отменит это решение, судьба TikTok окажется в руках сначала президента-демократа Джо Байдена, который решит, продлевать ли на 90 дней срок, установленный 19 января для принудительной продажи, а затем избранного президента-республиканца Дональда Трампа, который вступит в должность 20 января.

Трамп, который безуспешно пытался запретить TikTok во время своего первого срока в 2020 году, заявил перед ноябрьскими президентскими выборами, что не допустит запрета TikTok.

Ранее члены комитета Палаты представителей в США сообщили генеральным директорам компаний Google и Apple, что они должны быть готовы удалить TikTok из своих магазинов приложений в США 19 января.