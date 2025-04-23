Несмотря на распространенное мнение о «гипервостребованности» ИТ-специалистов, исследования доказывают, что при общем высоком уровне конкуренции в сфере, соотношение таких резюме к вакансиям составляет в среднем 7,1, что соответствует здоровому уровню. Результаты аналитики экспертов сервиса для поиска работы hh.ru и платформы онлайн-обучения «Яндекс Практикум» — в распоряжении редакции «Инк.».

В исследовании были проанализированы 29 тыс. резюме и более 30 тыс. вакансий для аналитиков, дата-сайентистов, тестировщиков, программистов и разработчиков, менеджеров продукта, дизайнеров и художников, маркетологов и руководителей проектов.

Позициями с наименьшим уровнем конкуренции среди джуниор-специалистов оказались вакансии маркетолога (4,3), менеджера продуктов (5,3) и менеджера проектов (6,4). Больше всего резюме — к вакансиям специалистов по Data Science (16,6), дизайнеров (14,6) и тестировщиков (14,1).

Эксперты также оценили привлекательность кандидатов, в чьем резюме, кроме основного и высшего образования, присутствовали практико-ориентированные курсы. Выяснилось, что такие кандидаты получали в среднем на 38% больше приглашений на собеседование, чем остальные.

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Оказалось, что в профессиях с высокой конкуренцией наличие дополнительного образования повышает привлекательность кандидата. Так, джуниор-специалисты по Data Science при наличии в резюме профильных курсов получали на 23,8% больше приглашений на собеседования, дизайнеры — на 40,6%, а тестировщики — на 25,7%.

Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова также отметила, что, выбирая кандидатов среди большого количества джуниор-специалистов, работодатели обращали особое внимание на тех, у кого в резюме помимо диплома о наличии среднего или высшего образования были указаны и курсы дополнительного профессионального образования.

Кроме того, по ее словам, это сказывается и на зарплате. Соискатели, которые учились больше, могут претендовать на более высокие зарплаты, в среднем до 10%.