Иностранные компании, включая Huawei, Alibaba, Amazon и OpenAI, в 2024 году наняли около 5 тыс. российских ИТ-специалистов, что вдвое больше, чем в 2023 году, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов. Минцифры считает это частными случаями, а специалисты предупреждают о риске утечки ключевых кадров.

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Эксперты отметили, что наем идет напрямую в иностранные юрлица через филиалы в Армении, Грузии и Сербии или путем заключения договоров оказания услуг, позволяющих российским специалистам работать на зарубежных вендоров без смены юрисдикции.

По словам директора по развитию ИИ и web-технологий Artezio Сергея Матусевича, особенно активны компании из Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока, в том числе финтех-сегмент ОАЭ и индийские ИТ-аутсорсеры.

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Председатель «Российско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей» Виталий Манкевич отметил, что запросы от китайских компаний по поиску российских ИТ-специалистов выросли в четыре раза, но удалось трудоустроить лишь 200 человек, преимущественно для задач в России без релокации в Китай.

Он связывает увеличение спроса на российских специалистов с экспансией китайского бизнеса в России, но считает тренд временным из-за эффекта низкой базы (когда темпы роста объясняются низким стартовым показателем).

Минцифры подчеркивает, что явление не носит массового характера, а число ИТ-специалистов в России приблизилось к 1 млн в 2024 году. В середине 2023 года дефицит ИТ-кадров в стране составлял 740 тыс. человек, отметила газета.

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Российские ИТ-специалисты востребованы благодаря сильной математической подготовке и способности решать сложные задачи при ограниченных ресурсах, отметил Матусевич. При этом они остаются дешевле западных коллег, добавил он.

Он также обратил внимание на проблему «качественной» утечки: уходят эксперты, архитекторы и руководители проектов, определяющие технологическое развитие.