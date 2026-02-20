Российский рынок путешествий столкнулся с новым масштабным запросом, который эксперты уже называют туризмом ментального благополучия. Люди все чаще отправляются в поездки не за впечатлениями и экскурсиями, а за комплексным восстановлением психического и эмоционального состояния.

Greg Pappas/Unsplash

Как пояснил «Инку» коммерческий директор маркетплейса авторских туров YouTravel.me, эксперт Российского союза туриндустрии Валерий Бритаус, «сонный туризм», о котором сейчас много говорят, лишь узкая часть этого глобального тренда. Люди едут не просто поспать в отеле с хорошими матрасами. Они ищут комплексные программы восстановления: ретриты на природе, цифровой детокс, антистресс процедуры и консультации специалистов по сну. По сути, это возвращение к себе через заботу о собственном психическом состоянии.

Аудитория таких путешествий — жители крупных городов от 30 до 50 лет. Это работающие специалисты и руководители, которые живут в режиме нон-стоп, а также молодые родители, мечтающие хотя бы на пару дней отключиться от бесконечных забот. Они готовы ехать в одиночку и платить за тишину, уединение и возможность не смотреть в экран.

«Когда мы говорим о спросе на отдых с целью восстановления в 2026 году, речь идет не просто о моде на то, чтобы „поспать в отеле“. Это осознанная потребность людей, живущих в эпоху хронического стресса, информационной перегрузки и высокого темпа жизни. Многочисленные экспертные наблюдения подтверждают, что на фоне этих факторов специализированные программы восстановления становятся одним из самых актуальных запросов», — отметил Бритаус.



Президент Ассоциации лидеров гостеприимства Анастасия Киреева убеждена, что тренд будет только усиливаться. Современный образ жизни с его уровнем стресса и гибкими рабочими графиками заставляет людей искать способы восстановления. Специализированные туры по восстановлению сна могут стать одними из самых востребованных в этом году.

Главными центрами такого вида туризма в России могут стать Алтай и Карелия — места с природной тишиной и минимальной городской нагрузкой. В перспективе к ним подтянется и черноморское побережье, где развитую курортную инфраструктуру можно адаптировать под новые стандарты. Отели уже начинают предлагать специальные пакеты с контролем освещения, продуманным питанием и программами релаксации.

По прогнозам экспертов, у такого типа отдыха есть все шансы закрепиться как самостоятельное направление. Внимание к ментальному здоровью продолжает расти, и в ближайшие годы туризм может окончательно перестать восприниматься как просто смена декораций, превратившись в осознанную инвестицию в себя.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.