Чистая прибыль 50 крупнейших российских ретейлеров в 2025 году сократилась почти втрое, до 215 млрд руб., несмотря на рост совокупной выручки на 8,3%, до 19,7 трлн руб. Рентабельность сетей снизилась с 3,3 до 1,1% на фоне роста операционных расходов, дорогих кредитов и усиления ценовой конкуренции. Такие данные приводят «Ведомости» по итогам анализа отчетности компаний.

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Выручка десяти крупнейших игроков увеличилась на 11,4%, до 13,8 трлн руб., тогда как остальные 40 компаний прибавили лишь 5%. Первое место сохранила X5: ее оборот вырос на 19%, до 4,6 трлн руб. Выручка «Магнита» увеличилась на 15%, до 3,5 трлн руб., Mercury Retail — на 20%, до 1,66 трлн руб.

Крупнейшие сети продолжили расширяться за счет новых магазинов и покупки региональных активов. X5 за год увеличила число торговых точек на 2775, «Магнит» — на 1957. По оценке экспертов, консолидация позволяет федеральным игрокам усиливать позиции за счет независимой розницы. Сети также развивали собственные торговые марки, франчайзинг и ассортимент готовой еды.

Быстрее всего среди крупных ретейлеров росла выручка продавцов косметики: например, у «Золотого яблока» она увеличилась на 32%, до 205 млрд руб. Аптечные сети прибавили 25%, продавцы продуктов и алкоголя — 14%. В то же время выручка торговцев техникой сократилась на 9%, автодилеров — на 13%. Среди отдельных компаний — «М.Видео-Эльдорадо» и автодилер «Агат» — потеряли по 28% выручки.

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Снижение прибыли эксперты связывают с удорожанием логистики, зарплат и обслуживания долгов. Переложить все дополнительные расходы на покупателей сети не смогли, а для привлечения трафика увеличивали скидки. При этом физические объемы продаж росли слабо, что ограничивало возможности компенсировать издержки за счет увеличения оборота.

Наиболее заметный спад затронул продавцов техники и автомобилей: высокие ставки делают кредитные покупки менее доступными, и потребители откладывают обновление товаров длительного пользования. Автодилеры также сталкиваются с изменением валютного курса и ростом утильсбора. В «Агате» ожидают дальнейшего снижения выручки автомобильного сегмента в 2026 году; одним из способов адаптации компании считают развитие продаж машин с пробегом.

Продавцы одежды, обуви и товаров для дома испытывают дополнительное давление со стороны маркетплейсов и расходов на содержание магазинов. В ответ сети сокращают офлайн-площади, переходят к компактным форматам и развивают онлайн-заказы с доставкой.

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