Открытие новых магазинов обходится ретейлерам все дороже. За январь—июнь 2026 года 200 крупнейших FMCG-сетей России увеличили совокупную площадь торговых объектов на 430,09 тыс. кв. м. По данным Infoline, это на 46,2% меньше результата годом ранее и минимум с 2011 года.

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Замедление продолжается несколько лет. В первом полугодии 2023 года прирост площадей снизился на 3,5% год к году, в 2024-м — на 8,1%, в 2025-м — на 19,1%. В нынешнем году падение стало самым заметным за весь период.

Сильнее других сократили расширение жесткие дискаунтеры — на 50,7%. В том числе сказалось уменьшение присутствия «Светофора», «Маяка» и «Доброцена». У супермаркетов, гипермаркетов и магазинов у дома снижение составило 12,4%, а их доля в общем приросте площадей — только 8,7%.

Крупные сети теперь строже оценивают планы по новым точкам. «Магнит» делает ставку на эффективность уже работающих магазинов. X5 в 2026 году рассчитывает открыть более 2 тыс. объектов — на 30,3% меньше, чем годом ранее. При этом за первое полугодие число открытий у всех форматов группы выросло.

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На инвестиционные решения давят высокие расходы. Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов указывает на стоимость кредитов, строительства и оборудования. В отдельных регионах прибыльность магазинов также ограничивают правила продажи алкоголя.

Снижается и спрос сетей на помещения в торговых центрах. По словам руководителя департамента торговой недвижимости CMWP Зульфии Шиляевой, за год их доля в спросе на площади ТЦ сократилась на 4%. Среди причин — развитие доставки продуктов и высокая насыщенность офлайн-ретейла.

Одновременно уменьшается площадь новых магазинов. По словам гендиректора УК «Аструм Недвижимость» Сергея Нюхалова, за год средний метраж таких объектов сократился на 15%. Сейчас сети преимущественно ищут помещения до 100 кв. м в жилых районах.

Ретейл смещается от массового наращивания сети к точечному развитию. Компактные магазины позволяют снизить вложения в запуск и сосредоточиться на локациях со стабильным покупательским потоком. Быстрого возвращения к прежним темпам экспансии рынок пока не ожидает.

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