Этой осенью россияне стали тратить на досрочное погашение кредитов в полтора раза меньше средств по сравнению с тем же периодом прошлого года. На рынке подтверждают эту тенденцию и указывают, что она не связана с финансовыми трудностями граждан. Основная причина заключается в стремлении получить выгоду от вкладов с рекордно высокими процентными ставками.

В октябре россияне направили 256 млрд руб. на досрочное погашение ипотечных, потребительских и автомобильных кредитов, что на 50% меньше, чем в прошлом году (382 млрд руб.). Из этой суммы 132 млрд руб. было использовано для полного закрытия займов, а остальное — для частичного погашения. В ипотечном сегменте полное досрочное погашение снизилось до 43 млрд руб., а частичное составило 54 млрд руб.. В кредитах наличными граждане выплатили 75 млрд руб., что также ниже уровня прошлого года (118 млрд руб.).

Доля досрочного погашения займов в общем объеме кредитования и ранее оставалась небольшой — за год она снизилась с 1,2% до 0,7%. Этот тренд подтверждают кредитные организации. Директор розничных продуктов банка «Дом.РФ» Дарья Морозова подчеркнула, что сокращение досрочного погашения жилищных кредитов связано с тем, что около 80% ипотечных займов оформлены по ставке до 9%, что делает ежемесячные платежи более комфортными для заемщиков.

Снижение досрочных погашений по кредитам связано с высокими ставками по депозитам, достигающими 22–25% годовых, что делает их привлекательнее для граждан. Основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев отметил, что эта тенденция начала проявляться уже в I квартале этого года и усилилась с повышением ключевой ставки. В условиях высоких доходов по вкладам использовать свободные средства для досрочного погашения не экономично, так как проценты по старым кредитам значительно ниже текущих депозитных ставок. Например, в 2020 году ключевая была на уровне 4,25–5,5%, а ипотеку можно было взять под 8%. Сейчас же некоторые банки предлагают двузначные ставки по вкладам.

Еще одной причиной снижения досрочных погашений, по мнению Эльмана Мехтиева, является отсутствие программ рефинансирования в условиях роста ключевой ставки. Он отмечает, что большинство банков привыкли работать именно на рынке рефинансирования, когда процентные ставки снижаются, и заемщики могут заменить один ипотечный кредит на другой с более выгодными условиями.

До этого госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который в числе прочего освобождает граждан, взявших жилищный кредит до 2025 года, от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, возникшей в связи с экономией по процентам.