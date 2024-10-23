Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, который в числе прочего освобождает граждан, взявших жилищный кредит до 2025 года, от уплаты НДФЛ с материальной выгоды, возникшей в связи с экономией по процентам, сообщает «РИА Новости». Материальная выгода возникает, когда проценты по жилищному кредиту составляют меньше двух третей ключевой ставки Банка России.

Сообщается, что первоначальная редакция документа предусматривала дополнительную индексацию акцизов и ряд налоговых новаций. В рамках второго чтения Госдума поддержала ряд дополнительных поправок, включая поправки по НДФЛ.

После того, как закон вступит в силу, доходы в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах по договору жилищного кредита, освобождаются от НДФЛ. Льгота касается кредитов и займов на строительство или приобретение жилья, приобретения земельных участков под этим жильем и участков для ИЖС, а также рефинансирования таких кредитов или займов.

Возможность получить льготу появится при соблюдении следующих условий:

кредитный договор должен быть заключен до 31 декабря 2024 года включительно;

у заемщика должно быть подтвержденное налоговым органом право на имущественный налоговый вычет на строительство или приобретение жилья.

Закон, содержащий и другие нормы, должен вступить в силу со дня официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки.

Ранее сообщалось, что в сентябре российские банки выдали 3,6 тыс. (40 млрд руб.) новых кредитов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Это меньше на 73% по количеству и на 33% в денежном выражении, чем годом ранее. Спрос снизился по завершении программы льготной ипотеки, которая распространялась на ИЖС. На нее приходилась значительная доля выдач — около 60%.