Почти половина россиян — 46% — выражает скептическое отношение к акции «Черная пятница». Основная претензия респондентов заключается в том, что предлагаемые скидки являются искусственными и изначально накручены на завышенные цены, пишет ТАСС со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

При этом аналитики отмечают прямую зависимость: чем старше возраст опрошенного, тем выше уровень его недоверия к распродажам. Наиболее вовлеченной и лояльной аудиторией оказалась молодежь.

Самое высокое доверие к реальности и значительности скидок демонстрируют респонденты в возрасте от 18 до 24 лет: 11% из них верят в выгоду, что существенно выше среднего показателя по выборке (3%). Именно эта возрастная группа также чаще других целенаправленно откладывает совершение покупок до начала сезонной акции.

Исследование также выявило товарные предпочтения россиян в период «Черной пятницы». Топ-3 категорий, которые потребители планируют приобрести со скидкой, выглядит следующим образом:

● одежда и обувь (20% респондентов);

● товары для дома (16%);

● электроника и гаджеты (9%).

Интерес к последней категории наиболее выражен среди мужчин в возрасте 25–34 лет.

Кроме того, согласно результатам опроса, жители Москвы, Центрального региона в целом, Поволжья, Сибири и Дальнего Востоке настроены к акции более позитивно, чем скептически. В Санкт-Петербурге же наблюдается паритет: число верящих в существенную экономию примерно равно количеству сомневающихся. Наибольший скептицизм в отношении «Черной пятницы» демонстрируют жители Урала и Юга России.

Исследование было проведено по репрезентативной выборке, в нем приняли участие 1,2 тысячи россиян в возрасте от 18 лет, представляющие все федеральные округа страны.