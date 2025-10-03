Министерство финансов опубликовало проект поправок к Налоговому кодексу о введении НДС на онлайн-покупки через маркетплейсы. На это обратил внимание портал «Право.ru». Согласно документу, налог начнут взимать с 2027 года по ставке 5% с поэтапным пятипроцентным повышением до 20% к 2030 году. Новые правила затронут все трансграничные заказы физических лиц, включая посылки дороже беспошлинного лимита в €200.

Freepik

Налоговыми агентами выступят российские и зарубежные маркетплейсы, реализующие товары покупателям в России. Платформы будут подавать декларации в электронном виде, а Федеральная налоговая служба (ФНС) получит доступ к информации о заказах от таможенной службы.

Замминистра финансов Алексей Сазанов в июне на ПМЭФ объяснял необходимость нововведения защитой традиционной розницы. «Те, кто соблюдает правила и платят налоги и таможенные платежи в полном объеме, вдруг оказываются в худшем положении, чем те, для кого этих правил просто не создали», — сказал тогда он.

Первоначально предполагалось, что НДС коснется только посылок в рамках беспошлинного лимита €200, составляющих основную массу отправлений. Однако в финальной версии проекта налог распространили на все покупки независимо от стоимости, отмечает портал.

Читайте также Эксперты назвали трансграничную торговлю перспективным направлением для российского e-commerce

Поправки планируется принять в 2026 году для вступления в силу с 1 января 2027 года. Пояснительная записка к проекту пока не опубликована, поэтому оценка потенциальных налоговых поступлений в бюджет отсутствует. «Право.ru» пишет, что мера направлена не только на увеличение доходов казны, но и на выравнивание конкурентных условий для локального ретейла.