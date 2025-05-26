Главным инструментом роста для бизнеса в России в ближайшие годы станет коллаборация марок, выяснили ко Дню предпринимателя в совместном исследовании оптовая компания METRO, Московская школа управления «Сколково» и компания Most Partners. Подробности исследования и эффекты тенденции предоставлены в распоряжение «Инк.».

Исследование опирается на количественный опрос и качественный блок глубинных интервью. В опросе приняли участие более 1 тыс. респондентов. Качественная часть исследования основана на анализе 13 глубинных интервью.

Один из выводов заключается в том, что коллаборация — это язык молодежи. В частности, 51% опрошенных россиян 18-24 лет замечают совместные продукты, что вдвое больше, чем у 45-54-летних — поэтому именно зумеры становятся главным катализатором совместных проектов.

Кроме того, коллаборация возвращает репутацию. Это подтвердили 53% опрошенных потребителей, которые готовы простить бренду прежние ошибки, если он объединяется с компанией, которой они доверяют (64% среди обеспеченной аудитории).

Еще один яркий эффект коллаборации: они дают бренду распространение в медиа и большую конверсию от рекламы и маркетинга. Целых 70% респондентов считают продукты коллабораций более запоминающимися, а 66% опрошенных характеризуют их как модные и популярные, а молодежь (18–24 года) видит в них еще и коллекционную уникальность.

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Исследователи обратили внимание, что совместный выпуск продукции повышает интерес к новому бренду. Так, 66% готовы узнать больше о незнакомом бренде, если тот вышел в тандеме с маркой, которой уже пользуются;

Сразу 80% опрошенных назвали выгодную цену, 78% — уверенность в качестве и 75% — доверие к хотя бы одному бренду как решающие факторы выбора продукта коллаборации. Это говорит о том, что именно такая тройка — цена, качество и доверие — обеспечат тригер покупки.

Топ-3 сфер, где коллаборации заметнее всего: кафе/рестораны, продукты питания и мода — там решения принимаются быстро и на эмоциях.

Также, по мнению предпринимателей, почти каждая успешная коллаборация делается ради узнаваемости и «эмоционального капитала», а не немедленной прибыли.

Еще несколько выводов из исследования:

Ключ к успеху — правильный партнер. Совпадение в подходах, ценностях и стиле работы — залог эффективного сотрудничества. Ошибка на этом этапе может свести на нет усилия обеих сторон.

Главный индикатор — желание сотрудничать снова. Помимо количественных результатов, важным показателем считают стремление продолжить совместную работу.

Вектор развития — меньше показухи, больше пользы. Партнерства становятся более содержательными: важны скорость принятия решений, гибкость и реальная ценность, а не просто взаимная реклама.

Все договоренности — на бумаге. Четкое описание целей, ролей и условий сотрудничества помогает избежать недопониманий и повышает шанс на успешное повторение проекта.

По словам Анны Щепиловой, директора по коммуникациям METRO Россия, исследование прошло вместе с партнерами — сильнейшими центрами экспертизы в области предпринимательства и партнерств мы, METRO, чтобы систематизировать опыт коллабораций в бизнесе и дать метод действий.

«Если 75% потребителей называют доверие к хотя бы одному из брендов решающим фактором покупки, а 53% готовы дать второй шанс продукту после коллаборации, видно, что такое сотрудничество — это не способ сэкономить бюджет, а возможность завоевать доверие. Но у него есть условия успеха, сроки возврата инвестиции», — рассказала Щепилова «Инк.».

В результате опыт предпринимателей из разных сфер позволил создать чек-лист и шаблон действий для удачной коллаборации. «Как партнер для бизнеса мы считаем важным такое осмысление практики, ведь в конечном итоге, мы все растем через партнерства», — заключила она.