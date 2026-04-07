Дресс-код, запрет на личные телефонные звонки и даже ограничения на романы с коллегами — с такими правилами сталкивается большинство работающих россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса «Работа.ру», в котором приняли участие более 3200 человек из всех регионов страны.

Самым распространенным ограничением оказался контроль над внешним видом: 29% респондентов обязаны соблюдать дресс-код и не могут приходить на работу в одежде по собственному выбору. Еще 28% опрошенных не имеют права отлучаться от рабочего места в течение дня. Запрет на романтические связи внутри коллектива действует для 22% сотрудников.

20% участников исследования не могут пользоваться личными телефонами в рабочее время. 19% опрошенных запрещено обедать на рабочем месте. На отсутствие гибкого графика указали 15% респондентов.

13% работников сталкиваются с запретом держать личные вещи на столе, а также с ограничениями на курение и нецензурную лексику. Доступ к социальным сетям закрыт для 12% сотрудников. Возможность удаленной работы отсутствует для 9% опрошенных. Полное отсутствие запретов отметили только 6% участников.

По отраслям различия заметны еще сильнее. В банковском секторе 50% сотрудников указали на строгие требования к одежде, в розничной торговле — 40%, на производстве — 31%, в медицине — 29%, в строительстве — 24%. В IT чаще всего жалуются на запрет удаленки (38%) и отсутствие гибкого графика (37%). Без возможности работать из дома остаются 35% работников образования и 26% банковских служащих.

Запрет на обед на рабочем месте чаще всего встречается в банках (40%). В розничной торговле 30% сотрудников не могут пользоваться личными телефонами. Среди строителей 21% указали на запрет курения.

В целом отношение к корпоративным ограничениям остается терпимым. Полностью поддерживают запреты 12% респондентов, скорее одобряют — 42%, скорее не поддерживают — 32%, категорически против — 14%. В итоге более половины опрошенных (54%) так или иначе принимают существующие правила.

