Банк России планирует ввести прогрессивную шкалу нахождения в реестре мошенников в зависимости от количества нарушений. Первое попадание в базу данных будет грозить годовым ограничением банковских услуг, повторное — трехлетним, а для злостных нарушителей срок может достичь десяти лет, пишет «Прайм» со ссылкой на директора департамента информационной безопасности ЦБ Вадима Уварова.

Дифференцированный подход направлен на разделение случайных пособников и профессиональных преступников. Как отметил Уваров, многие молодые люди становятся дропперами (лица, принимающие на свои счета денежные средства полученные криминальным путем и передающие их третьей стороне за вознаграждение. — Прим. «Инка») из-за неопытности и обещаний легкого заработка. Для них годичное ограничение станет серьезным уроком, но не лишит доступа к финансовым услугам навсегда.

В отличие от них, лица, неоднократно участвующие в обналичивании похищенных средств, будут подвергаться более длительным ограничениям — от трех до десяти лет. Такой подход позволит эффективнее бороться с рецидивами мошенничества, сохраняя при этом возможность реабилитации для тех, кто оступился впервые.



В июне Госдума приняла закон, устанавливающий уголовную ответственность за предоставление доступа к своим банковским счетам мошенникам (дропперство). Такая деятельность грозит штрафом до 300 тыс. руб. либо лишением свободы на срок до трех лет. Если правонарушитель предоставил злоумышленникам доступ не к своему, а к чужому счету, штраф может достичь 1 млн руб., а срок тюремного заключения — шести лет.