В России около 2 млн граждан рискуют оказаться под уголовным преследованием за передачу мошенникам своих банковских карт и персональных данных. Об этом заявил заместитель начальника Следственного департамента МВД РФ Данил Филиппов на сессии Петербургского международного экономического форума.

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Госдума приняла в третьем и финальном чтении федеральный закон об уголовной ответственности для дропперов. За передачу доступа к своему счету мошенникам грозит штраф до 300 тыс. руб. или до 3 лет тюрьмы. Если счетом распоряжается не владелец — штраф до 1 млн руб. и срок до 6 лет.

Дропперами называют людей, которые сознательно или по незнанию предоставляют преступникам доступ к своим банковским счетам. Новый законодательный акт предусматривает для таких пособников мошенников наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Статс-секретарь — заместитель министра внутренних дел Игорь Зубов уточнил важные аспекты применения нового закона. По его словам, не подлежат уголовной ответственности лица, которых ввели в заблуждение, например несовершеннолетние. Однако те, кто осознанно и неоднократно передавал свои платежные средства преступникам, будут привлекаться к ответственности в полном объеме.

МВД уже располагает базой данных на 30 тыс. потенциальных дропперов. При этом, как подчеркнул Филиппов, ведомство готово проверить около 2 млн граждан, которые могут быть причастны к подобной противоправной деятельности. Всех их сначала ждут профилактические беседы, но при повторных нарушениях последует уголовное преследование.

Эксперты рекомендуют гражданам проявлять бдительность и немедленно закрывать любые подозрительные счета, а также воздерживаться от предложений быстрого заработка, связанных с использованием личных банковских реквизитов.

Новый закон направлен на пресечение массового вовлечения россиян в финансовые махинации, которое в последние годы приобрело угрожающие масштабы.