Рынок недвижимости ОАЭ показал резкий рост в первом квартале 2026 года, несмотря на геополитическую напряженность в регионе. Инвесторы активизировались сразу в нескольких эмиратах — Дубае, Абу-Даби, Шардже и Аджмане, следует из данных и аналитики Gulf News.

Лидером по динамике остается Дубай, где за квартал здесь зарегистрировали 718 160 сделок, включая 60 303 продажи — на 6% больше, чем годом ранее. Общий объем достиг 252 млрд дирхамов (около $69,7 млрд), увеличившись на 31%.

Инвестиционная активность в эмирате также выросла: зарегистрировано 57 744 вложения на сумму 173 млрд дирхамов ($47,1 млрд), а число инвесторов достигло 48 448 человек. Почти 30 тысяч из них — новые участники рынка.

В Абу-Даби рынок также обновил исторические максимумы: объем сделок вырос до 66 млрд дирхамов ($17,9 млрд) против 25,3 млрд годом ранее, а число транзакций почти удвоилось.

Рост зафиксирован и в Шардже и Аджмане. В Шардже объем сделок увеличился на 40,7% — до 18,5 млрд дирхамов, в Аджмане продолжился рост числа транзакций.

Эксперты также отмечают рост международного участия: инвесторы из 113 стран вложились в недвижимость ОАЭ — заметно больше, чем годом ранее. На фоне региональной неопределенности именно стабильность рынка и высокая доходность продолжают поддерживать интерес со стороны глобальных инвесторов.

