В России за февраль 2026 года продали лишь половину (51%) от общего числа поступивших в продажу квартир. Пять лет назад этот процент составлял 70%, сообщили аналитики на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).



Общая распроданность новостроек остановилась на отметке 32% против 47% в начале 2021 года. В результате сейчас на рынке скопилось около 1,6 млн непроданных квартир.

Больше всего ожидающего продажи жилья находится там, где его активнее всего строят. Так, в Краснодарском и Красноярском краях не продано около 80% жилой площади, в Башкортостане — 78%, в Воронежской и Ленинградской областях, Пермском крае — по 76%. В Москве пока бесхозными стоят 52% готовых квартир, в Санкт-Петербурге — 61%, в Московской области — 63%.

Спрос на новостройки сжимается из-за ряда обстоятельств. Во-первых, сокращение льготной ипотеки и ужесточение семейной программы сузили круг покупателей. Во-вторых, высокая ключевая ставка сделала практически невозможным получение рыночной ипотеки. Одновременно растет стоимость строительства, дорожают рабочая сила, материалы и финансирование.

Читайте также Приватность в элитных ЖК Москвы обходится на 41% дороже обычного жилья

Портфель проектного финансирования жилья достиг 10,2 трлн руб., а на счетах эскроу из-за продаж в рассрочку еще не поступило около 1,4 трлн руб. Неактивные продажи приводят к тому, что застройщики медленнее гасят долги, дольше платят проценты и хуже держат оборотный капитал.

Эксперты предупреждают, что если ситуация не изменится, ожидаются задержки сроков строительства и смена руководства проектами. В зоне риска небольшие и средние девелоперы, а также компании, работающие в сегменте массового жилья. Дальнейшее развитие рынка будет зависеть от снижения ключевой ставки и возможных мер господдержки спроса. Без этого проблема нераспроданного жилья быстро не уйдет.

