Департамент финансов Дубая (DOF) и платформа Crypto.com подписали меморандум о взаимопонимании, разрешающий оплату государственных услуг криптовалютами, сообщает пресс-служба ведомства. Там отметили, что инициатива способствует реализации стратегии безналичного расчета, обеспечивая безопасные и эффективные цифровые транзакции.

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Партнерство направлено на перевод государственных платежных платформ на цифровые каналы, позволяя использовать стабильные криптовалюты для оплаты услуг, добавили в DOF.

После технической реализации соглашения клиенты смогут оплачивать услуги через цифровые кошельки Crypto.com, которые конвертируют платежи в дирхамы и переводят их на счета DOF.

«Правительство Дубая — настоящий глобальный визионер с планами безналичного общества. Мы гордимся тем, что выбраны для поддержки Департамента финансов в этой инициативе, которая обеспечит первую комплексную цифровизацию государственных платежей», — заявил президент и операционный директор Crypto.com Эрик Анзиани.

По словам директора по регулированию систем цифровых платежей Амны Мохаммеда Луты, стратегия безналичного расчета направлена на укрепление позиций эмирата среди ведущих цифровых городов мира, с целью проведения более 90% финансовых трансакций в государственном и частном секторах безналичными методами к 2026 году.

Ожидается, что стратегия «Дубай без наличных» добавит экономике эмирата не менее 8 млрд дирхамов (около $2,2 млрд) ежегодно за счет развития финтех-сектора.

Ранее власти Объединенных Арабских Эмиратов объявили о планах использовать искусственный интеллект для разработки новых законов и корректировки существующих. Таким образом, страна первой в мире внедрит технологию для написания законов.