Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о планах использовать искусственный интеллект (ИИ) для разработки новых законов и корректировки существующих, сообщает The Financial Times. По мнению властей, это ускорит законотворческий процесс на 70%. Однако эксперты предупреждают о возможных проблемах с надежностью ИИ.

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Инициатива была одобрена властями на прошлой неделе. Для реализации проекта будет создан новый орган — Управление по вопросам нормативно-правового регулирования. Он будет контролировать процесс внедрения ИИ в законодательную сферу.

Новая система будет использоваться для отслеживания влияния законов на население и экономику, а также проактивного предложения законодательных обновлений. Это «смелый шаг», «превращающий ИИ в своего рода созаконодателя», считает профессор Копенгагенской школы бизнеса Рони Медаглиа.

По мнению преподавателя Оксфордского института интернета Кигана МакБрайда, правительства других стран используют ИИ в законодательстве различными способами, но он не видел подобных планов в других государствах. «С точки зрения амбиций [ОАЭ] находятся почти на вершине», — сказал он.

Однако эксперты указывают на риски. Модели ИИ могут выдавать ошибочные данные, так называемые галлюцинации, и имеют проблемы с надежностью, предупредил исследователь Оксфордского университета Винсент Страуб.

Среди потенциальных сложностей специалисты также указывают предвзятость данных, на которых обучается искусственный интеллект, и различия в интерпретации законов человеком и машиной.

ИИ может предложить нечто «действительно странное», что «имеет смысл для машины», но «может быть совершенно бессмысленным для реализации в человеческом обществе», утверждает ученый-компьютерщик из Университета Бата Марина Де Вос.