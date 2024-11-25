Задолго до того как стать одной из самых высокооплачиваемых кинозвезд в мире, Дуэйн Джонсон занимался борьбой и получал $40 за матч. Тогда он усвоил урок, который помогал ему везде — как на ринге, так и на съемочной площадке. В интервью GQ артист поделился секретом своего успеха.

Дни, проведенные в Ассоциации рестлинга Соединенных Штатов (USWA) в Теннесси, где «Скала» пробовал свои силы, прежде чем стать звездой WWE (крупнейший в мире рестлинг-промоушен. — Прим. ред.), не были прибыльными.

«Это было время, когда я зарабатывал по 40 баксов за матч, выступая на блошиных рынках и в магазинах подержанных автомобилей на парковке», — рассказал Джонсон.

Хотя матчи USWA оплачивались не очень хорошо, они преподали кинозвезде урок, который впоследствии помог ему заработать сотни миллионов долларов. Самое важное, что он для себя уяснил, — нужно давать зрителям то, что они хотят.

«То, чему ты учишься, набивая шишки в мире про-рестлинга на таком уровне, — это делать все возможное, чтобы все ушли домой счастливыми, — говорит Джонсон. — Когда я пришел в Голливуд и занялся кинопроизводством, я подумал, что хочу снимать фильмы, которые затронут как можно больше людей».

Такой подход определил его карьеру. По словам кинозвезды, он методично выбирал роли, всегда следуя мантре «Аудитория превыше всего». Он смотрел на сценарий и думал, понравится ли зрителям в этой роли. На счету «Скалы» множество кассовых блокбастеров.

Хотя Джонсон все еще снимается в фильмах на массовую аудиторию, он также решил попробовать себя в образах, которые бросают ему вызов. В следующем году он снимется в спортивной драме «Сокрушительная машина», где сыграет бывшего чемпиона UFC Марка Керра. «Я понял, что для меня это возможность испытать себя так, как никогда прежде, — говорит Джонсон. — А также бросить себе вызов, который мне еще не бросали».

По его словам, фильмы на большую аудиторию — это весело и им есть место в этом бизнесе, чтобы многие семьи и люди по всему миру могли наслаждаться просмотром. «Но в карьере есть место и для меня, где смысл глубже, где я могу погрузиться во что-то более серьезное и насыщенное», — заключил Джонсон.

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