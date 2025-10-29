Основатель Telegram Павел Дуров анонсировал новую децентрализованную сеть Cocoon (Confidential Compute Open Network), интегрирующую искусственный интеллект и блокчейн TON. О запуске проекта, запланированном на ноябрь, он объявил в ходе своего выступления на международном форуме Blockchain Life 2025 в Дубае, пишет РБК Крипто.

Unsplash

Дуров выразил обеспокоенность текущим вектором цифрового развития, отметив, что в последние годы люди постепенно лишаются своих «цифровых свобод». По его убеждению, создание децентрализованных технологий является единственным способом сохранения этих свобод. С иронией он добавил, что изначально рассматривал для проекта название Private AI Network, что образует аббревиатуру P.A.I.N. («боль»).

Согласно представленной презентации, техническую основу сети Cocoon составят GPU-майнеры, которые будут получать вознаграждение в криптовалюте Toncoin (TON). Telegram возьмет на себя роль драйвера спроса и популяризации проекта. Разработчики получат доступ к экономичным инструментам искусственного интеллекта, а конечные пользователи смогут использовать ИИ-сервисы с гарантией анонимности.

Публичные выступления Дурова остаются редкими событиями. Годом ранее, на конференции Token2049, он анонсировал интеграцию стейблкоина USDT в блокчейн TON и запуск токенизированных подарков в Telegram. Чаще он коммуницирует с аудиторией через свой канал в мессенджере или дает избранные интервью.

Читайте также Что на самом деле произошло с Павлом Дуровым: от задержания и по каким обвинениям до падения криптовалюты TON

В недавнем видеоинтервью с Лексом Фридманом Дуров раскрыл неожиданный успех NFT-подарков в Telegram. Он также заявил, что мессенджер остается для него лично убыточным проектом, а его личные расходы покрываются за счет инвестиций в биткоин, в долгосрочный рост которого до $1 млн он продолжает верить.

Форум Blockchain Life 2025, проходящий 28−29 октября, стал одной из ключевых отраслевых площадок, собравшей разработчиков, трейдеров, инвесторов и представителей традиционных финансов. Ожидается, что общее число участников превысит 15 тыс. человек. Программа мероприятия включает деловые дискуссии, экспертные выступления и тематические сессии.