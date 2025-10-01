Основатель Telegram Павел Дуров купил несколько тысяч биткоинов в 2013 году по цене около $700 за монету, инвестировав «пару миллионов». Об этом предприниматель рассказал в интервью американскому журналисту Лексу Фридману. Миллиардер также объяснил философию выбора на примере мемной загадки о двух стульях, рассказал о борьбе с вредоносным контентом в мессенджере и поделился своим подходом к использованию технологий.

Про биткоин

Через год после покупки курс криптовалюты обрушился до $200–$300 за монету. Многие предупреждали Дурова об «ужасной ошибке», однако он не стал продавать активы. «Я верил в биткоин», — объяснил основатель мессенджера свое решение сохранить инвестиции.

По мнению Дурова, биткоин представляет собой идеальное средство обмена. Предприниматель отметил, что эмиссия традиционных валют государствами провоцирует инфляцию, тогда как криптовалюта имеет ограниченный выпуск и защищена от вмешательства властей. «Биткоин у тебя не конфискуют. И не заблокируют его на почве политики», — подчеркнул он.

Дуров добавил, что благодаря доходам от вложений в криптовалюту смог обеспечивать свой образ жизни. При этом Telegram, по его словам, продолжает оставаться для него убыточным проектом. Основатель мессенджера выразил уверенность в дальнейшем росте биткоина: «Я верю, что настанет момент, когда биткоин будет стоить миллион долларов».

В середине июля стоимость биткоина впервые превысила $120 тыс. за монету, а 14 августа цена перескочила отметку $123,5 тыс., что на 1 октября является историческим рекордом. Сейчас криптовалюта торгуется на уровне около $114 тыс. По данным Bloomberg, состояние Павла Дурова с начала 2025 года выросло на $4,82 млрд, до $15,8 млрд. Это самый большой рост среди богатейшин россиян.

Про модерацию контента

Павел Дуров также рассказал о масштабах модерации контента в Telegram. Предприниматель сообщил, что сервис каждый день удаляет примерно 100 каналов, связанных с пропагандой терроризма и жестоким обращением с людьми. Основатель мессенджера уточнил, что если считать все типы удаляемых материалов — профили пользователей, группы, каналы и отдельные публикации, — платформа убирает почти 1 млн единиц информации еженедельно. Он подчеркнул, что компания занимается борьбой с вредоносным контентом уже десять лет (в августе 2025 году мессенджеру исполнилось 12 лет).

Про загадку о двух стульях

В ходе беседы Фридман поинтересовался у Дурова смыслом мемной тюремной загадки про два стула, которые попали в кадр во время апрельского интервью журналисту Такеру Карлсону. Предприниматель пояснил, что эта загадка распространена в российских тюрьмах и метафорически отражает ситуацию выбора между двумя неудачными вариантами. «Правильный ответ — не делать ни того, ни другого. Переосмыслить сам вопрос. Придумать решение, которое превращает недостаток в преимущество», — отметил Дуров.

Про отношение к смартфону

Основатель Telegram также поделился своим отношением к технологиям. По его словам, смартфон мешает ему, а время без телефона стало любимой частью дня. «Я ненавижу, когда меня отвлекают. Я хочу сам решить, что важно в моей жизни. Я не хочу, чтобы другие люди или компании диктовали мне, что сегодня важно и о чем мне стоит думать», — объяснил предприниматель. Он добавил, что «блестящие идеи» приходят ему в голову, когда он просто лежит в постели.

Дуров неоднократно рассказывал, что не любит пользоваться смартфонами. В интервью журналисту Такеру Карлсону он заявил, что использует телефон только для тестирования обновлений Telegram дважды в неделю.