Основатель Telegram Павел Дуров снова в центре внимания — на этот раз из-за ювелирных изделий. Он заявил, что готов выкупить похищенные из Лувра драгоценности и вернуть их обратно в музей. Но не в парижский Лувр.

TuckerCarlson / YouTube

«Куплю украденные драгоценности и верну их в Лувр. Я имею в виду Лувр Абу‑Даби, конечно», — написал он в соцсети X.

При этом Дуров намекнул, что ограбление стало возможным из-за плохой охраны и бардака в системе безопасности.

История ограбления

19 октября люди в желтых жилетах притворились рабочими (над частью здания сейчас идет ремонт), разбили окно и пробрались в галерею Аполлона. В зал зашли двое, а третий караулил отход. За несколько минут злоумышленники унесли девять ценных украшений, связанных с Наполеоном Бонапартом и его родней.

Как именно Дуров планирует найти воров, договориться с ними, купить краденные драгоценности и разместить их в другой стране — пока загадка.

В начале октября основатель Telegram анонсировал создание ИИ-лаборатории на базе технопарка Alem AI. Инициатива станет совместным проектом мессенджера и суперкомпьютерного кластера Казахстана, который реализует Министерство искусственного интеллекта республики.