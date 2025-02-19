Энди Гэй, запустил свой бизнес по производству ароматизированной воды Cirkul в 2015 году. Недавно компания получила предварительную оценку в $1 млрд, по состоянию на раунд финансирования в 2022 году и запустила 30-секундную рекламу Суперкубка с участием комика и актера Адама Девайна. Гэй и соучредитель Cirkul Гарретт Ваггонер поделились с CNBC историей своего успеха.

Компания позиционирует себя как некий гибрид между электролитными напитками и растворимыми смесями, предназначенными как для мам, пытающихся поддерживать водный баланс своих детей, так и для спортсменов во время тренировок, поделился 34-летний Ваггонер, генеральный директор компании. Он отказался поделиться годовым доходом, но сказал, что в настоящее время бизнес приносит прибыль.

В первые годы карьеры Ваггонеру приходилось браться за разную работу, чтобы сводить концы с концами. Он был профессиональным футболистом в Канаде и даже парковщиком автомобилей.

Продукт его компании — многоразовая бутылка для воды, в которой находятся одноразовые картриджи с различными вкусами. Она представляет собой смесь тенденций — культовые бренды бутылок, такие как Stanley, и видеоролики о воде с различными вкусами в TikTok.

Настраиваемые картриджи превращают воду в электролитные напитки с нулевым содержанием калорий и сахара, а также энергетические напитки и чай. Некоторые вкусы включают подсластители без сахара, такие как стевия и сукралоза, обычно продаваемые под брендом Splenda.

«Очень приятно видеть, как феноменальный продукт, который был всего лишь идеей в нашей с Энди голове, появляется на рынке и радует покупателей», — говорит Ваггонер.

Он и Гэй познакомились в 2010 году, когда играли в футбольной команде Дартмутского колледжа. По словам Ваггонера, у них постоянно возникали трудности с тем, чтобы аккуратно насыпать порошок для приготовления спортивного напитка в узкие горлышки одноразовых бутылок с водой. Тогда он предложил Энди идею.

Она была не совсем новой: компания Nuun, производящая растворимые таблетки с низким содержанием сахара, существует с 2004 года. Ее пакетики с электролитным порошком Liquid IV, достаточно узкие, чтобы поместиться в горлышко небольшой бутылки с водой. Они появились на рынке еще в 2012 году.

Тем не менее, они представили свою идею на конкурсе стартапов в Дартмуте в 2013 году, где заняли второе место и выиграли приз зрительских симпатий и $16 тыс. После окончания университета друзья продолжили разрабатывать свой продукт, предлагать его инвесторам и продумывать логистику вывода на рынок комбинации бутылки с водой и ароматизированного сиропа.

В какой-то момент они потеряли $5 тыс. из-за фирмы, которая изготовила для них нефункциональный прототип, напечатанный на 3D-принтере, говорит Ваггонер. «Это был дорогой урок», — отмечает он.

По данным PitchBook, в период с 2017 по 2020 год Cirkul привлекла инвесторов, собрав около $7,5 млн за два раунда финансирования. Их продукция впервые появилась на полках магазинов в 2018 году.

Затем Cirkul стала вирусной в TikTok, как утверждает Ваггонер, по чистой случайности. Пользователи просто выкладывали видео, на которых они пробовали разные вкусы их продукта.

В результате в 2022 году товарный запас напитков Cirkul, рассчитанный на семь-восемь недель, был распродан в течение 7 дней.

Сегодня компания имеет более 1 тыс. сотрудников и склады в Тампе и Солт-Лейк-Сити и привлекла инвестиции на более чем $100 млн, согласно PitchBook.

Самое большое препятствие компании — необходимость оставаться актуальной, поскольку тенденции, которые помогли ей стать популярной, уходят. Особенно в отрасли, где потребители склонны довольно быстро менять моду, считает технологический аналитик PitchBook Алекс Фредерик.

«Я уверен, вы замечали, как потребители переключаются между популярными брендами, будь то Hydro Flask, Yeti или Stanley. Любой компании сложно поддерживать интерес потребителей», — добавляет Фредерик.

Ранее Шарлотта Трекартин — создательница аксессуаров для бутылок, включая соломинки, насадки на них, брелоки и мешочки, которые крепятся к ним, рассказала, как после окончания Иллинойского университета наняла тренера по TikTok за $400 в месяц. Она не пыталась развивать свой личный бренд, но под руководством тренера начала публиковать по три поста в день о своей компании CharCharms.