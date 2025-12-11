В ближайшие недели Гонконг станет эпицентром технологической гонки. Два китайских ИИ-стартапа, считающиеся главными соперниками OpenAI, готовятся к выходу на биржу, пишет Bloomberg.

Freepik

MiniMax из Шанхая, за спиной которого стоят гиганты Alibaba и Tencent, планирует разместиться уже в январе. Ожидается, что листинг принесет компании сотни миллионов долларов.

Примерно в это же время на биржу выйдет и Zhipu, которую также поддерживают Alibaba и Tencent. Изначально компания планировала IPO в материковом Китае, но, по данным Bloomberg, предпочла Гонконг.

Эти размещения — отражение жесткой конкуренции в китайском секторе ИИ. Стартапы и крупные технологические компании активно соревнуются не только между собой, но и стремятся догнать американских лидеров, таких как OpenAI.

В условиях, когда на рынке много игроков, привлечение финансирования для развития становится критически важным. Однако эксперты выражают опасения по поводу чрезмерных инвестиций в инфраструктуру ИИ без четкого понимания того, как эти компании выйдут на прибыльность.

Фондовый рынок Гонконга в 2025 году переживает подъем: объем привлеченных средств через IPO может достичь $35 млрд, что станет четырехлетним максимумом.

Успешное размещение другого китайского ИИ-стартапа DeepSeek в январе уже повысило интерес инвесторов и заложило основу для оживления рынка акций. Теперь очередь за MiniMax и Zhipu.