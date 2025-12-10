SpaceX намерена выйти на биржу в 2026 году, рассчитывая привлечь более $30 млрд и получить оценку около $1,5 трлн. Если компания действительно продаст около 5% акций, объем размещения превысит $40 млрд — такого масштабного IPO мир еще не видел.

Freepik

SpaceX сейчас ускоренно готовит почву для выхода на публичный рынок: обсуждаются параметры сделки, формируется команда под IPO и прорабатываются направления будущих инвестиций. Формально компания называет ориентиром середину–конец 2026 года, но в зависимости от ситуации на рынках листинг может сдвинуться и на 2027-й.

Новость о подготовке размещения тут же взбодрила весь космический сектор. Акции EchoStar, продавшей SpaceX частотные лицензии, взлетели на 12% и обновили максимум. Компания Rocket Lab подтянулась следом — плюс более 4%.

Главный драйвер предстоящего IPO — взрывной рост Starlink. Спутниковый интернет от SpaceX уже стал основной статьей доходов и продолжает набирать обороты, особенно после старта сервиса прямой связи со смартфонами. Компания ожидает около $15 млрд выручки в 2025 году и до $24 млрд в 2026-м. Параллельно Илон Маск продвигает Starship — ракету, на которую он делает ставку для лунных миссий и будущих пассажирских перелетов на Марс.

Прочитайте также Дебют Moore Threads стал самым успешным IPO в Китае с 2019 года

Часть средств после IPO SpaceX хочет направить на создание космических дата-центров — речь идет о собственных орбитальных вычислительных мощностях и закупке чипов для них. Маск уже публично намекал, что видит в этом одно из ключевых направлений роста.

На вторичном рынке SpaceX сейчас оценивается выше $800 млрд — цена акций около $420. Сотрудникам разрешили продать бумаг примерно на $2 млрд, часть компания выкупит сама. Маск подчеркивает, что SpaceX уже много лет генерирует положительный денежный поток и регулярно проводит обратный выкуп акций.

Идея выделить Starlink в отдельную публичную компанию пока остается на паузе: сроки несколько лет переносились, а обсудить IPO самого SpaceX, судя по всему, оказалось проще.

Если текущие цифры сохранятся, размещение SpaceX станет крупнейшим за всю историю финансовых рынков, превзойдя рекорд Saudi Aramco с ее $29 млрд.